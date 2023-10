SuperHall e Aurora se apresentam nesta quinta no Cultura Rock em Artur Nogueira

Com entrada gratuita, evento acontece na Réplica da Estação a partir das 20h

O tradicional Cultura Rock reunirá os amantes da música nesta quinta-feira (12), na Réplica da Estação, em Artur Nogueira. A banda SuperHall se apresentará a partir das 20h, em seguida, a Aurora – Foo Fighters assumirá o palco. A entrada é gratuita.

Desenvolvido por um grupo de amigos, o evento acontece na segunda quinta-feira de cada mês e é apoiado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo. O valor adquirido no bar será direcionado ao Projeto Retreta da Corporação Musical 24 de Junho.

SuperHall

A SuperHall é uma banda nogueirense que surgiu da fusão de duas lendárias bandas dos anos 90/00: os Supérfluos e a Bayhall. Com uma formação composta por Sandrinho na bateria, Vitão no baixo, Marcão na guitarra e João Bertaglia nos vocais, eles proporcionam uma experiência musical única.

O repertório é uma incrível viagem pelo rock nacional, interpretando clássicos de bandas como Raimundos, Planet Hemp, O Rappa, Charlie Brown, entre outras. Mas não se limitam apenas a covers, pois estão trabalhando em músicas autorais que em breve encantarão os ouvidos dos fãs.

Aurora

A banda Aurora surgiu em 2023, na cidade de Limeira, com o propósito de homenagear e celebrar o legado do Foo Fighters. Em seu repertório abrangente, abarcam composições de todos os álbuns da icônica banda, desde os clássicos até as pérolas menos conhecidas, buscando proporcionar uma experiência musical fiel à essência do Foo Fighters. A banda se dedica a recriar as canções com arranjos e energia vibrante em suas apresentações ao vivo.

A formação da banda inclui Marcelo Nino nos vocais, Lucas Quirino e Anderson Garcia nas guitarras, Rafael Laurindo no baixo e Murilo Pasqualino na bateria. Para os amantes do rock e, especialmente, para os devotos do Foo Fighters, um espetáculo inesquecível está garantido.