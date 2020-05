Sustenidos apresenta live “Sentir Pensar – Há música em todo lugar”, de Michel Vicentine

Michel Vicentine movimentará a tarde desta sexta-feira (8), às 15h. O supervisor educacional apresentará a Live “Sentir Pensar – Há música em todo lugar”, no Facebook da Sustenidos Organização Social de Cultura, instituição responsável pela gestão do Projeto Guri no interior, litoral paulista e polos da Fundação CASA.

A apresentação contará com diversas atividades para fazer música em casa, como brincadeiras musicais, lenga-lengas, jogos de corpo, voz e movimento e histórias animadas. Com participação especial do educador musical Thiago Vieira, o evento terá um enredo discursivo que dialoga com o isolamento social.

Michel Vicentine é Mestre em Educação, Neuropsicopedagogo Clínico, Especialista em Alfabetização, Letramento e Neurociência, Licenciado em Música pela UFSCar e Pedagogo pela Faculdade Paulista de Educação e Comunicação. Autor do Livro “A música e o processo educativo” – Editora Loyola, o supervisor Educacional da Sustenidos é também Professor de Educação Musical do Município de Araçariguama/SP e Faculdade CENSUPEG.

Thiago Vieira é educador musical, pedagogo, percussionista e artista plástico.

A iniciativa faz parte da campanha “#VamosDeMúsica”, pela Sustenidos, que tem como intuito trazer conteúdos culturais diversificados e, com isso, promover, com excelência, o desenvolvimento humano de gerações em formação. Com a ação, a organização pretende, ainda, mostrar o resultado dos programas que administra, como Projeto Guri, Festivais Imagine Brazil e Ethno Brazil e o MOVE (Musicians and Organizers Volunteer Exchange).

Além da presença de alunos e ex-alunos do Projeto Guri, e profissionais da Sustenidos, também haverá a participação de diversos artistas. As Lives acontecerão todas as quartas e sextas-feiras, às 15h, na página do Facebook da Sustenidos.

Para conferir as exibições anteriores ou ficar por dentro das próximas acesse: http://www.sustenidos.org.br/vamosdemusica/.

Serviço: Live com Michel Vicentine

Quando: 08 de maio

Horário: às 15h

Página: https://www.facebook.com/Sustenidoscultura/

Sobre o Projeto Guri

Mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, o Projeto Guri é o maior programa sociocultural brasileiro e oferece, nos períodos de contraturno escolar, cursos de iniciação musical, luteria, canto coral, tecnologia em música, instrumentos de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros, teclados e percussão, para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos (até 21 anos nos Grupos de Referência e na Fundação CASA). Cerca de 50 mil alunos são atendidos por ano, em quase 400 polos de ensino, distribuídos por todo o estado de São Paulo. Os mais de 330 polos localizados no interior e litoral, incluindo os polos da Fundação CASA, são administrados pela Sustenidos, enquanto o controle dos polos da capital paulista e Grande São Paulo fica por conta de outra organização social. A gestão compartilhada do Projeto Guri atende a uma resolução da Secretaria que regulamenta parcerias entre o governo e pessoas jurídicas de direito privado para ações na área cultural. Desde seu início, em 1995, o Projeto já atendeu mais de 810 mil jovens na Grande São Paulo, interior e litoral.

Sobre a Sustenidos

Eleita a Melhor ONG de Cultura de 2018, a Sustenidos administra o Projeto Guri. Desde 2004, é responsável pela gestão do programa no litoral e no interior do estado de São Paulo, incluindo os polos da Fundação CASA. Além do Governo de São Paulo, a Sustenidos conta com o apoio de prefeituras, organizações sociais, empresas e pessoas físicas. Instituições interessadas em investir na Sustenidos, contribuindo para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, têm incentivo fiscal da Lei Rouanet e do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD). Pessoas físicas também podem ajudar. Saiba como contribuir: http://www.sustenidos.org.br/pessoa-fisica/.