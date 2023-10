Sustentabilidade e inovação são temas do VI Congresso Brasileiro de Pecuária Bovina, no ES

Foto: Diego Leite/Pixabay

A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) apoia a realização do VI Congresso Brasileiro de Pecuária Bovina, que acontece em conjunto com o XII Congresso Capixaba de Pecuária Bovina, nos dias 5 e 6 de outubro, na Fazenda Paraíso, em Vila Velha (ES).

O evento é promovido pela Associação Capixaba dos Criadores de Nelore (ACCN), em parceria com o governo estadual e a Federação da Agricultura do Espírito Santo (FAES), além do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do ES (IDAF), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e Fundo Emergencial de Promoção da Saúde Animal (FEPSA-ES).

O Congresso abordará temas essenciais da pecuária de corte e leite, como melhoramento genético, nutrição bovina, reprodução, gestão, bem-estar animal e sustentabilidade. Também faz parte da programação a realização de concurso de trabalhos científicos exclusivamente para estudantes de ciências agrárias, com prêmios para os vencedores.

“Apoiamos a disseminação de conhecimento técnico e a criação de oportunidades para os jovens. Convidamos produtores, técnicos e especialistas em geral para fortalecer a cadeia produtiva de carne e leite. A troca de conhecimento e as discussões aprofundadas contribuem para o avanço e o aprimoramento da agropecuária, impulsionando a inovação e a sustentabilidade em todas as etapas da produção”, destaca Victor Paulo Silva Miranda, presidente da ACNB e da ACCN.

O Congresso terá seis painéis técnico-informativos para proporcionar imersão no universo da pecuária. “Teremos renomados especialistas, como André Locateli, gerente executivo da ACNB, e o Dr. Nabih Amin El Aouar, vice-presidente da ACNB, discutindo tópicos essenciais – desde o melhoramento genético até a gestão e o bem-estar animal”, finaliza Victor Miranda.