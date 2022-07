Taça Guaiquíca chega a fase semifinal

Acontece no domingo (24), no Estádio Distrital ‘Artur Vicente Caetano’, no Jardim de Brasil, a fase semifinal da Taça Guaquíca de Futebol.

Os jogos têm início as 8h, entre Amigos F.C. e Varzeanos F.C., na sequência, acontece a partida entre Bárbaros F.C e Revelação A+.

A grande final acontece no domingo, dia 31 de julho.