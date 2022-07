Tampinha Legal recolhe mais de 912 toneladas de tampas plásticas

Uma das entidades participantes foi a APAE Sapucaia do Sul, que entregou, com o auxílio do 18º Batalhão da Infantaria Motorizado, mais de 2 toneladas de tampinhas plásticas. Segundo Salete Alves, professora da instituição, “o programa chegou em uma hora bem difícil na escola e tem nos ajudado muito. Mas com o apoio de pais e voluntários tem sido um sucesso. Com os recursos recebidos, suprimos materiais tanto na área pedagógica quanto na área administrativa da APAE”.

Para Rogério Mani, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis (ABIEF), que esteve presente no evento, é muito gratificante ver o engajamento das pessoas envolvidas. “Isso demonstra o quanto o plástico tem valor. Afinal, custa caro o desenvolvimento de uma tampinha, tem toda uma questão de inovação, tecnologia e capital social, não podemos usá-las somente uma vez, ela tem que voltar para a indústria. Este é justamente o trabalho que o Tampinha Legal faz há tantos anos e com muito sucesso”, explicou.

O presidente do SustenPlást, Alfredo Schmitt, agradeceu a presença de todas as entidades assistenciais presentes no evento. Para ele, “foi um dia muito importante, com uma entrega de matéria-prima surpreendente, e uma grande satisfação ter contato com tantas pessoas engajadas que contribuem na prática para a Economia Circular e o desenvolvimento sustentável”. O Tampinha Legal atende aos quesitos de ESG, Logística Reversa e ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).

O Tampinha Legal

O Tampinha Legal é realização do Instituto SustenPlást com o apoio do Movimento Plástico Transforma. Através de ações modificadoras de comportamento de massa, conscientiza quanto ao destino adequado aos resíduos plásticos e faz com que a economia circular ocorra na prática.

Todos os segmentos da sociedade são convidados a juntar tampas plásticas e destiná-las para entidades assistenciais cadastradas junto ao programa que busca a melhor valorização de mercado para o material.

Os valores obtidos são destinados integralmente para as entidades assistenciais participantes sem rateios de material ou repasses de valores. O programa não recebe comissões e/ou gratificações sobre o material coletado. Em 2021 ultrapassou R$ 1,7 milhão de reais destinados 100% para entidades assistenciais participantes.

Recentemente, lançou no Núcleo Porto Alegre/RS, o Copinho Legal que, seguindo o modelo do Tampinha Legal, destina os recursos obtidos com a venda dos descartáveis plásticos (copos, pratos e talheres) para as entidades assistenciais participantes. O Tampinha Legal atua no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Goiás, Distrito Federal e Bahia.

Em Porto Alegre, o Tampinha Legal conta com o apoio estratégico da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da FIERGS. Além do aplicativo (Android e iOS) e site (tampinhalegal.com.br), onde pode-se localizar várias informações tais como os pontos de coleta mais próximos, entidades assistenciais e empresas participantes, etc. também é possível acompanhar o Tampinha Legal por redes sociais, como YouTube, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook e TikTok.