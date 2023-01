Tarcísio libera R$ 11 milhões para municípios em situação de emergência

Recursos serão destinados para obras de recuperação para as cidades atingidas pelas fortes chuvas das últimas semanas

O governador Tarcísio de Freitas, juntamente com o secretário-chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Henguel Ricardo Pereira, o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lima, e o secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, participaram de reunião nesta terça-feira (10), no Palácio dos Bandeirantes, com representantes dos 20 municípios mais atingidos pelas chuvas.

O encontro teve o objetivo de acelerar as ações emergenciais para recuperação dos municípios afetados pelas intensas chuvas das últimas semanas. Na reunião, foi assinado decreto de homologação dos convênios entre a Defesa Civil e os municípios que já formalizaram situação de emergência junto ao Governo de São Paulo, totalizando R$ 11.184.735,00. A audiência também teve como propósito receber as solicitações das 20 prefeituras para recuperação dos estragos.

“Esses recursos vão dar vazão aos primeiros convênios com os municípios. Vocês vão ter no Governo do Estado de Paulo um parceiro para dar a pronta resposta que a população merece”, ressaltou o governador Tarcísio de Freitas.

Participaram do encontro os municípios de Amparo, Araraquara, Brotas, Caieiras, Cajamar, Capivari, Dois Córregos, Franco da Rocha, Indaiatuba, Jacupiranga, Juquitiba, Laranjal Paulista, Monte Mor, Morungaba, Porto Ferreira, Rafard, São Carlos, Socorro, São José do Barreiro e Santo Antônio.

O Governo de São Paulo está atento à situação e trabalha junto aos municípios para avaliar as necessidades e definir as ações mais urgentes. No último domingo (8), os secretários Arthur Lima e Henguel Pereira estiveram em Araraquara para identificar os principais pontos destruídos pelas chuvas, como a Av. Francisco Salles Coulturato, conhecida como Avenida 36, onde o asfalto cedeu e arrastou um veículo com seis pessoas da mesma família. Esse trabalho em conjunto continua até que a população esteja devidamente amparada.

Situação de emergência

Das 20 cidades atingidas, Jacupiranga, Monte Mor, São Carlos, Araraquara, Capivari, Dois Córregos, Rafard e Socorro decretaram situação de emergência e já tiveram homologação do Estado. Para os municípios de Capivari, Monte Mor, Porto Ferreira, Rafard e Amparo foi ofertada ajuda humanitária, sendo fornecidos 2.138 itens contendo colchões, cobertores, cestas básicas, kits de limpeza e higiene e uma tenda.

Os convênios que foram assinados hoje com Araraquara, São Carlos, Rafard e Socorro destinam verbas para recuperação de muro de contenção, travessias, pontes e desassoreamento, entre outras demandas emergenciais que estavam já em andamento junto à Defesa Civil.

Defesa Civil

A Defesa Civil do Estado atua permanentemente com medidas de prevenção, principalmente neste período, sendo desencadeada a Operação Chuvas de Verão, que teve início no dia 1º de dezembro de 2022 e que se estenderá até dia 31 de março de 2023, com medidas para minimizar os desastres e proteger a população, especialmente as que residem em áreas mais vulneráveis.

O CGE emite boletins meteorológicos diários acerca das mudanças do clima para todo o estado de São Paulo, destinados aos coordenadores regionais e municipais de Proteção e Defesa Civil e demais órgãos responsáveis pela atividade, ou seja, para o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil.