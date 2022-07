Taurus Festival de assadores e churrasqueiros BBQ volta a Holambra-SP e agita fim de semana

Evento acontece na praça do Moinho Povos Unidos no sábado (16) e no domingo (17), das 11h às 22h, com entrada gratuita; a grande festa do churrasco é pet friendly, conta com Bar nas Alturas, espaço kids e shows

Holambra, reconhecida como a “Capital Brasileira das Flores”, se transforma na “Capital do Churrasco” no final de semana, dias 16 e 17 de julho. A estância turística da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e Circuito das Águas Paulista recebe o Taurus – Festival de Assadores & Churrasqueiros BBQ, sinônimo de sucesso por onde passa. O evento acontece na praça do Moinho Povos Unidos no sábado (16) e no domingo (17), das 11h às 22h. A entrada é gratuita.

De conceito inovador, o Taurus é considerado um dos maiores festivais de churrasco a céu aberto do Estado de São Paulo. A qualidade e diversidade da gastronomia preparada pelos principais chefs do circuito BBQ, os diferentes estilos e sabores de cervejas e chopes e a eclética programação de shows, tornam o espaço ideal para o encontro e confraternização de toda a família, amigos e casais. É a opção ideal para vivenciar horas de entretenimento e lazer.

O Taurus ainda traz como diferencial uma ampla área kids para diversão das crianças. Se a preocupação são os animais de estimação, o festival é pet friendly, ou seja, todos estão convidados para a festa. Apaixonados por churrasco ainda terão como atrativo o Bar nas Alturas, uma estrutura suspensa a 40 metros de onde é possível degustar cervejas, drinks e coquetéis não alcoólicos diante de paisagens de tirar o fôlego.

“O festival traz a Holambra diferentes experiências que vão atender os mais exigentes gostos. É uma festa de boa gastronomia, variedade de cervejas artesanais e música. São momentos inesquecíveis de lazer em um ambiente em que se preza a família e sua segurança”, diz o responsável pela organização do Taurus, Túlio Henrique Waetge, proprietário da WB Produções, empresa referência na organização de eventos, festas corporativas, feiras e festivais.

PARQUE BBQ: UMA EXPLOSÃO DE SABORES

O visitante do Taurus terá como principal dificuldade, em Holambra, se desvencilhar da dúvida no momento de eleger o que irá degustar ao longo dos dois dias de festival. Fãs do churrasco terão à disposição 14 assadores e churrasqueiros, cada um com sua peculiaridade de cortes e maneiras de preparar a carne, seja na brasa, bafo, fogo de chão, na parrilla ou pitsmoker.

Quem ama hambúrgueres tem como opções os lanches inovadores da Caminhoneta BBQ, Fumaça de Chef e a Brasa BBQ Burger. Outra atração é o Dom Pimenta, que leva a Holambra o famoso Brisket, peito de boi defumado por 12h, além da costelinha BBQ e a Buffalo Wings – meio da asa do frango com inigualável sabor defumado.

Outras dicas para “matar a fome” no parque BBQ são a costelinha pururuca, provoleta e o ancho, do Estalar do Fogo, a costela fogo de chão, de Patrícia Sally e a picanha e o chicken Lollipop, suculento pirulito de frango, do Brutus Sal & Brasa. Ninguém pode deixar o festival sem experimentar o leitão no crucifixo do chef Dindo, além de saborear como acompanhamento arroz carreteiro, baião de 2 e feijão tropeiro.

E tem mais: Os irmãos Crivelaro’s apresentam o cupim defumado e Paraty sua principal especialidade: a costela no bafo. A costela defumada e torresmo de rolo defumado com a qualidade da Angel’s BBQ, o short ribs e pizza na parrilla, com a assinatura do Los Ogros, o torresmo no rolo especialmente preparado pelo chef Jorge Sab e o sabor do joelho de porco da BBQ Eisbein também se fazem presente na edição de Holambra do Taurus Festival.

Para harmonizar o rico cardápio nada melhor que as cervejas artesanais da Cervejaria Campinas, patrocinadora oficial do Circuito Taurus 2022. Para completar a refeição perfeita, a sobremesa não pode ser deixada de lado. Crianças e adultos poderão se deliciar com a qualidade e sabores dos churros, shakes, brigadeiros e chocolates nas estações Expresso Churros, Cadê meu Shake, Churros Brasileirinho e Love’s Cookies.

O visitante também terá a oportunidade de visitar a exposição de acessórios para churrasco da Cusco e ainda degustar a variedade e sabores de queijos do Doutor Queijo Artesanal. O público jovem pode aproveitar o festival para realizar o sonho de uma tatuagem ou piercing no estande Link Park.

LAZER E AVENTURA NAS ALTURAS

Marca registrada do Taurus – Festival de Assadores & Churrasqueiros BBQ é o inovador Bar nas Alturas, que proporciona momentos inesquecíveis de lazer e entretenimento. Uma verdadeira aventura. A estrutura é suspensa a 40 metros de altura. Lá o público pode degustar sua bebida preferida e ter uma visão completa das paisagens e do pôr do sol de Holambra.

O Bar nas Alturas obedece a todos os protocolos de segurança e é recomendado para pessoas a partir de 8 anos de idade. O ingresso individual permite a experiência por 15 a 20 minutos.

MÚSICA VAI AGITAR O AMBIENTE

Para incrementar o espaço durante o Taurus Festival, quatro shows estão confirmados para animar o público. São dois no sábado (16) e outros dois no domingo (17). Para a abertura da programação, sobe ao palco no sábado (16), às 14h, The Loopers, que traz sucessos do pop/rock. Depois, às 19h, o som contagiante de blues de Big Chico Blues Band, se mistura ao sabor do churrasco.

O velho e bom rock and roll é a atração do domingo (17). A partir das 12h, o show é de Main Station, enquanto o grupo U2 Cronos fecha a maratona musical a partir das 18h.

SERVIÇO

Taurus Festival de Assadores & Churrasqueiros BBQ

Local: Praça do Moinho Povos Unidos

Endereço: Alameda Maurício de Nassau, 249, centro, Holambra-SP

Dias: 16 e 17 de julho, sábado e domingo

Horário: 11h às 22h (sábado e domingo)

Entrada: Gratuita

Estrutura: Bar nas Alturas, espaço kids, evento pet friendly

Patrocínio: Cervejaria Campinas

Organização: WB Produções

Informações: (19) 9.9494-2787

Redes sociais: @taurus_festival e fb/taurusfestival

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

Sábado, dia 16 de julho

14h: The Loopers

19h: Big Chico Blues Band

Domingo, dia 17 de julho

12h:Main Station

18h: U2 Cronos

ASSADORES

Caminhoneta BBQ (Burger)

Fumaça de Chef (Burger)

Brasa (BBQ (Burger)

Dom Pimenta (Brisket, costelinha BBQ e Buffalo Wings)

Estalar do Fogo (Costelinha pururuca, provoleta e ancho)

Patrícia Sally (Costela fogo de chão)

Brutus Sal & Brasa (Picanha e Lolly Pop)

Chef Dindo (Leitão no crucifixo, arroz carreteiro, baião de 2, feijão tropeiro)

Crivelaro’s (Cupim defumado)

Paraty (Costela no bafo)

Angel’s BBQ (Costela defumada e torresmo de rolo defumado)

Los Ogros (Short ribs e pizza na parrilla)

Chef Jorge Sab (Torresmo de rolo)

BBQ Eisbein (Joelho de porco)

ALA DOS DOCES

Expresso Churros (churros)

Churros Brasileirinho (churros)

Cadê meu Shake (milkshakes)

Love’s Cokies (Cokies, brigadeiros e chocolates)

ESTAÇÕES ESPECIAIS

Doutor Queijos Artesanais

Cusco – Artigos e acessórios para churrasco

Link Park Tattoo e Piercing