Teatro Castro Mendes recebe espetáculo de balé no dia 13 de julho

“Peças e Divertissement” será apresentado pelo Independente Grupo de Dança, de Campinas; ingressos estão à venda

Espetáculo mescla números de balé clássico e de dança contemporânea

Quem gosta de balé clássico e contemporâneo em Campinas tem como opção um espetáculo a ser realizado no dia 13 de julho, no Teatro Municipal Castro Mendes. É o “Peças e Divertissement”, que será apresentado às 20h30, pela companhia campineira Independente Grupo de Dança (IGD). Os ingressos estão à venda no site do teatro.

A obra traz para a cena um tema que consiste na relação entre o homem e a natureza através de um diálogo que não impõem e sim propõem uma reflexão relacionada ao nosso cotidiano. “É um espetáculo de dança contemporânea que sensibiliza e desperta um olhar sobre a relação do homem com a natureza. Investiga o que ela nos fornece no dia a dia, e o quão isso é necessário para nossa sobrevivência e qualidade de vida. Assim como um quebra-cabeça precisa de todas as peças, o planeta precisa da ação de cada indivíduo por menor que seja”, divulgam os realizadores.

O Independente Grupo de Dança (IGD) surgiu em 1997 com a união de bailarinos que se preparavam para exames de formação profissional. Um trabalho sério que busca direcionar e mostrar os diversos caminhos que a dança oferece. Atualmente, o IGD é dirigido por Claudia Pereira (diretora geral) e Karine Silva (diretora artística) e a linha de trabalho segue dentro do balé clássico e da dança contemporânea.

Serviço:

Evento: espetáculo de dança “Peças e Divertissement”

Data: 13 de julho (quinta-feira)

Horário: 20h30