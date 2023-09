Teatro Castro Mendes tem “Noite de Gala com Carlos Gomes” nesta sexta, 1º de setembro

Crédito Foto: Isabela Senatore

Com início às 20h e entrada gratuita, programa conta com obras como Serenata para Cordas de Tchaikovsky, Sonata em Ré de Carlos Gomes, além de solos de piano com César Freysleben, árias e canções

A Orquestra Conservatório Carlos Gomes apresenta a “Noite de Gala com Carlos Gomes”, nesta sexta-feira, 1 de setembro, às 20h, no Teatro Municipal Castro Mendes. A entrada é gratuita, sem necessidade de retirar ingressos. A apresentação abre a programação do Mês Carlos Gomes em Campinas.

O programa conta com obras como Serenata para Cordas de Tchaikovsky, Sonata em Ré de Carlos Gomes, além de solos de piano com César Freysleben e árias e canções com Nunno Dellalio, Vera Pessagno, Thaís Costalonga, João Gabriel Bertolini, Marina Gabetta, Coral Mecca e Coral do Curso Técnico de Música do CCG.

O concerto vai celebrar as obras do compositor campineiro com participações especiais da ABAL – Associação Brasileira Carlos Gomes de Artistas Líricos e ACLA – Academia Campineira de Letras, Ciências e Artes das Forças Armadas, além de dança pelo Ballet Jovem do Conservatório Carlos Gomes.

O Mês Carlos Gomes é preparado por uma comissão organizadora na qual participam a Secretaria de Cultura e Turismo, a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de Educação, Unicamp, Câmara Municipal e as entidades (ACL – Academia Campinense de Letras, ABAL – Associação Brasileira Carlos Gomes de Artistas Líricos, CCLA – Centro de Ciências, Letras e Artes, Rotary Club Cambuí – Associação dos Rotarianos de Campinas, Rotary Carlos Gomes, Clube dos 21 Irmãos Amigos, ACLA – Academia Campineira de Letras, Ciências e Artes das Forças Armadas, Conservatório Carlos Gomes, A.R.L.S – Loja Maçônica Maestro Carlos Gomes e Loja Maçônica Independência, IHGG – Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico.

A programação completa o Mês Carlos Gomes está no portal da Cultura (https://portalcultura.campinas.sp.gov.br/mes-carlos-gomes-2023)

Serviço

“Noite de Gala com Carlos Gomes”

Dia: 1/9 (sexta-feira)

Hora: 20h

Local: Teatro Castro Mendes

Rua Conselheiro Gomide, 62 – Vila Industrial