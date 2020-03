TEATRO MUNICIPAL APRESENTA CHAPÉUZINHO VERMELHO GRATUITAMENTE NO DOMINGO

O Teatro Municipal Dona Zenaide será palco do clássico Chapéuzinho Vermelho neste domingo, dia 15. O famoso conto da menininha que sai de casa para visitar a avó e no caminho cai nas armadilhas do Lobo Mau será apresentado gratuitamente.

O espetáculo Chapéuzinho Vermelho, promovido pela secretaria municipal de turismo e cultura, conta a história de uma menina que sempre usava uma capa vermelha. Certo dia sua mãe pede que ela leve uma cesta de doces a sua avó e a avisa sobre os riscos da floresta. No caminho a menina encontra um lobo mau.

Os dois conversam e Chapéuzinho fala que precisa ir à casa de sua avó. O lobo, que era muito esperto, resolve chegar à casa da vovó primeiro. Finge ser a netinha, entra no quarto e engole a vovó. A partir daí a história se desenvolve de uma forma surpreendente e muito divertida.

A apresentação será às 10h e a entrada é gratuita. Os ingressos devem ser retirados uma hora antes da sessão começar.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi – Foto: Divulgação.