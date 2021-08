Teatro na tela: “Translúcido” é atração virtual para Amparo e região

Programação itinerante contemplará sete cidades do Estado

A Cia. Talagadá – Teatro de Formas Animadas apresenta nesta terça-feira, 10 de agosto, às 20 horas, seu provocante e reflexivo espetáculo “Translúcido”. Oficinas de criação e um debate acerca da peça também integram o calendário de atividades que acontecem por meio de edital do ProAC (Programa de Ação Cultural de São Paulo) e em parcerias com coletivos locais.

Amparo é o terceiro município a ser contemplado pelo projeto que irá circular por sete cidades em diferentes polos regionais do interior paulista e capital. A realização também acontece por intermédio do apoio da Cia Lázara/Casa do Teatro.

Em uma transmissão totalmente online, o público poderá prestigiar a exibição da obra autoral do grupo formado em Itapira (SP), que há mais de 15 anos de atuação acumula diversos prêmios, indicações e exibições em festivais por todo o país, e também no exterior.

Utilizando de materialidades, bonecos, máscaras, objetos e da ação performativa, “Translúcido” trata-se de um universo onírico que explora o Teatro Visual, um conceito ainda em desenvolvimento que, dentre seus princípios, se constitui de forma híbrida, construído na interface direta com as artes visuais. A experiência estética busca trazer à tona sensações e abstrações individuais aos espectadores, inserindo-os em um amplo contraste imagético de cores, luz, sombra, planos e movimentos.

“Estamos muito otimistas com essa oportunidade de levar a obra a outros lugares. A escolha das cidades se deve pela colaboração ao lado de Companhias que desenvolvem um movimento artístico e teatral expressivo em seus respectivos municípios, e que vêm se adaptando para criar novas possibilidades, sobretudo neste momento em que ainda necessitamos do isolamento social. Essa é uma forma que encontramos para, além de promover o intercâmbio artístico e trocas estéticas, oportunizar trabalho aos artistas e produtores culturais, em um período em que o setor se encontra tão fragilizado e com indisponibilidade de recursos”, ressalta Valner Cintra, diretor e ator.

Ainda na quarta-feira (11) e quinta-feira (12), a partir das 19 horas, duas oficinas pedagógicas serão ministradas com o intuito de disseminar o processo de montagem do espetáculo, onde haverá uma introdução à linguagem do Teatro Visual, com conteúdo teórico e prático. Os interessados devem preencher o formulário que será disponibilizado no dia da exibição.

Na sequência de cada transmissão, haverá um bate-papo sobre a obra, onde o público poderá interagir e compartilhar suas percepções, além de saber demais curiosidades sobre a montagem e questões técnicas. Responsável pela direção, Valner ainda afirma que esta não é a primeira vez que o espetáculo se apresenta de forma online: “Por se tratar de uma encenação muito rica em plasticidade, com trilha sonora e outros elementos que constroem uma atmosfera onírica, já tivemos muitos relatos positivos em apresentações virtuais anteriores”.

Todo o ciclo de atividades é inteiramente gratuito à população. Informações sobre projetos teatrais e outras notícias estão disponíveis nas redes sociais das Companhias locais e também serão divulgadas durante a transmissão ao vivo, que acontecerá pelo canal da Cia. Talagadá no YouTube. Você pode acessar, se inscrever e ativar as notificações da página através do endereço: www.youtube.com/CiaTalagada.

ESPETÁCULO TRANSLÚCIDO EM AMPARO (TRANSMISSÃO ONLINE)

Data : 10/08 (terça-feira)

Horário : 20 horas

Local : Canal do YouTube da Cia. Talagadá – www.youtube.com/CiaTalagada

Gênero : Drama

Duração : 60 minutos

Classificação : 14 anos

Atores : Danilo Lopes, João Bozzi, Luan Freitas e Valner Cintra