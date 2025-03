Teatro Oficina do estudante prepara programação especial para os dias de Carnaval

Para quem quer se divertir sem cair na folia, semana especial terá muito humor com Afonso Padilha, Cleber Rosa e Fábio Rabin. Duas peças de teatro também estão na programação: “Allan Kardec – um olhar para a eternidade” e “Nunca desista dos seus sonhos”. E, do dia 1º até o dia 4 de março, vários espetáculos infantis para as crianças, como “Um baú de barulhinhos”, “Chapeuzinho Vermelho”, “Rapunzel” e “O sítio do pica-pau amarelo”. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do Teatro, no 3º piso do Shopping Iguatemi Campinas e no site www.ingressodigital.com.

O humorista Afonso Padilha encerra a programação de fevereiro do Teatro Oficina do Estudante, na sexta-feira dia 28, às 21h, com o stand-up batizado apenas de “Novo Show”. O curitibano Afonso Padilha começou no stand-up comedy no fim de 2009 fazendo open mic. Em 2011 entrou como convidado fixo do grupo Santa Comédia (primeiro grupo de stand-up do Sul do Brasil formado por Léo Lins, Fábio Lins e Marco Zenni) e começou a viajar pelo país participando dos melhores shows do circuito. Foi considerado um dos humoristas revelações em 2012. Como autor tem três peças escritas, duas encenadas: “Eu te odeio, meu amor” e “Até que o casamento nos separe”, ambas feitas no festival de teatro de 2012. A peça “Até que o casamento nos separe” continua em cartaz e está rodando o Brasil com atuações de Marco Zenni e Lilian Marchiori. Além de comediante e humorista, também está tentando a carreira como escritor, com três livros escritos: um infantil, “Papai cade do vovô?” (sobre o abandono paterno), o e-book “Não tá compensando ficar isolado” (crônicas/cenas com pano de fundo a pandemia) e o livro impresso “O evangelho segundo um humorista” (crônicas/cenas baseadas no velho e novo testamento). Os ingressos custam de R$ 65,00 a R$ 150,00 e estão à venda na bilheteria e no site www.ingressodigital.com. A classificação etária é 16 anos.

Nos dias 1º e 4 de março, sábado e terça-feira, às 18h, Cleber Rosa retorna com o show “Cê falou, tá falido”. Neste show, o comediante transporta o público para a Vila da Cadela Moiada, onde mora o caipira Chico da Tiana. Pensado para todos os públicos, o espetáculo não tem palavrões e sempre conta com novas piadas, causos hilários e as fofocas do dia a dia. Mineiro de Cambuí, radialista de profissão e designer de formação, viu no humor uma forma de encantar a quem o ouvia. Além de criar a página “Reclamação do Dia”, grande sucesso na internet, e o personagem “Chico da Tiana”, Cleber Rosa encanta com o seu romântico locutor Priscilo, que leva ao público o quadro “Priscilove”, com as mais bregas e românticas canções, além de outros personagens. Os ingressos podem ser adquiridos por preços que variam de R$ 40,00 a R$ 80,00 e a classificação etária é livre.

No sábado, Cleber Rosa entrega o palco para Fabio Rabin que, às 21h, apresenta “Ladeira”, com ingressos entre R$ 40,00 e R$ 80,00. O texto trata das desesperadas tentativas de um homem para reconquistar a sua esposa, após alguns vacilos, viagens internacionais, o encontro com os atores do filma “De volta para o futuro” e até a busca em alto mar por uma baleia. O show também conta sobre os 40 anos da vida de um homem, quando alguns gostos mudam e novas prioridades aparecem, além de dores, pelos, rugas, unhas podres e flatulências. Tudo isso é esmiuçado pelo olhar clínico de um comediante que prefere levar a vida, em todas as fases, de forma mais leve, mesmo sendo otimista e positivo. “Daí pra frente é só “Ladeira Abaixo”, diz. A classificação etária é 16 anos.

Espetáculos

Nos dias 2 e 3 de março, tem peças teatrais. No domingo, às 19h, será apresentado “Allan Kardec – um olhar para a eternidade”, com ingressos de R$ 50,00 a R$ 100,00 e classificação etária livre. A maioria do elenco se divide entre dois, três ou mais personagens e faz isso com maestria. No palco, a atriz Érica Collares, também produtora do espetáculo, vive a médium Gertrudes Laforgue e Amélie Gabrielle Boudet (esposa de Allan Kardec). “A história de Amélie e Kardec é muito bonita. Eles eram companheiros em uma vida passada e se reencontram no século XIX. Foi amor à primeira vista. Eram filhos únicos, não tiveram filhos, e estavam unidos na missão do espiritismo. Foram destinados a isso”, conta Érica. Já Andrezza Rebuti tem entre os seus papéis de destaque a mãe de Allan Kardec, Madame Rivail, a Madame Plainemaison e a amiga de Kardec Justine Frenard. Figuras fundamentais na sua transição. “A primeira pessoa espírita que ele tem contato é com a culta e fina Madame Plainemaison. Ele a visita pretendendo desmascará-la, mas recebe uma mensagem do além, que o faz mudar radicalmente e a começar a codificação do espiritismo”, antecipa Andreza. Outros integrantes do elenco são Gustavo Russo (que interpreta o professor Fortier, o padre católico e o tio Maurice), Pedro Pilar (Mago Lacazze e o professor Pestalozzi), e Enrico Negrini (médium Jean Paul e o Espírito da Verdade). Sob a direção de Ana Rosa, o espetáculo pretende alcançar um público eclético, formado por simpatizantes dos assuntos espirituais, por aqueles que buscam respostas às suas indagações e por pessoas que simplesmente acreditam na eternidade da alma. Ana subiu ao palco pela primeira vez com apenas 15 dias de idade, em um espetáculo em sua cidade natal, Promissão (SP). Em 1997, ela entrou para o Guiness Book como a atriz com maior participação de telenovelas, recorde que mantém até hoje.

Na segunda-feira, dia 3, às 21h, será encenado o espetáculo “Nunca desista dos seus sonhos”, com adaptação de Augusto Cury, médico psiquiatra e considerado o autor mais lido da década. Os ingressos estão à venda por R$ 60,00 e R$ 120,00. A classificação etária é 10 anos. A direção é de Rogério Fabiano. A peça propõe ao público, de forma alegre e divertida, uma viagem de autoconhecimento, reflexão sobre a sua própria vida e sobre a necessidade de uma orientação psicológica diante de problemas autos sabotadores, além do entendimento de seus sonhos como objetivos a serem buscados em qualquer tempo. Os protagonistas Maximiliana Reis e Nizo Neto experimentam uma verdadeira salada de emoções, indo do riso à angústia, passeando por mensagens de resiliência, motivacionais e de muita esperança, em busca da felicidade, mesmo quando tudo parece dar errado. A trama tem como ponto de partida a psicóloga Carol, de 60 anos, adepta da metodologia do Dr. Cury, que tem sucesso com seus pacientes, mas mal consegue administrar a sua vida, que é uma verdadeira comédia dramática romântica.

Infantis

Do dia 1º a 4 de março, sempre às 15h, serão quatro espetáculos infantis com ingressos por R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 60,00 (inteira) e classificação etária livre. No sábado, às 14h, tem teatro para bebês, com “Um Baú de Barulinhos”, um espetáculo cheio de sons, cores, movimentos, texturas e poesia. A diretora da Cia Arte & Manhas, Tamires Faustino explica que “procuramos trazer diferentes estímulos para os bebês, incentivando o desenvolvimento cognitivo e emocional de cada um deles. Com isso, os bebês usam as situações vivenciadas no espetáculo como maneira de entender e absorver os acontecimentos à sua volta, no caso, os barulhinhos, ampliando o seu conhecimento do mundo”. No dia 2, domingo, às 15h, a atração é “Chapeuzinho Vermelho”. Espetáculo inspirado na obra de Charles Perrault, a montagem conta o clássico de uma forma diferente. Apostando na interatividade com a plateia, a montagem da Cia Arte & Manhas coloca a criança no palco com voz ativa no andamento da peça para estimular o senso crítico e opinativo. ‘Buscamos estimular as crianças a refletirem sobre a história, provocando-as com elementos diferentes do clássico, para que em seguida, entremos de fato na história. A plateia, que até então seria apenas passiva, se torna parte integrante do espetáculo’, explica. A história ainda faz uso do incentivo à boa alimentação, substituindo a famosa cesta de doces por frutas. A trilha sonora foi composta especialmente para a montagem.

No dia 3, segunda-feira, “Rapunzel”, adaptação do clássico dos Irmãos Grimm, que mostra um reino distante onde vivia a linda moça de olhar melancólico e cujas canções tristes encantavam a todos que torciam pela chegada de seu príncipe. Do alto do castelo, ela avistava tudo, mas ninguém conseguia se comunicar muito bem com ela, pois todos temiam a malvada Bruxa que a aprisionava. O espetáculo é interativo. E, no dia 4, terça-feira, “O Sítio do Picapau Amarelo” fecha a programação infantil do Carnaval. Da obra de Monteiro Lobato, a peça traz a história “O Circo de Cavalinhos”, publicado originalmente em 1921, na qual a boneca de pano Emília resolve ter no sítio um “círculo de escavalinhos”, conforme a linguagem dela. A ajuda dos amigos Pedrinho, Narizinho, Visconde, Nastácia e Dona Benta é fundamental para este sonho se tornar realidade. Esta adaptação busca trazer para as novas gerações um mundo fantástico de descobertas e sensações, com o resgate da cultura brasileira.

Esclarecemos que todo o material de divulgação – textos, fotos e vídeos – é fornecido pelas produções e assessorias dos artistas.

