Temporada agitada e renovação marcam 95 anos da Orquestra Sinfônica de Campinas

Crédito Foto: Carlos Bassan

Primeiro concerto do ano será já neste sábado, 16, às 20h, no Teatro Castro Mendes, com entrada gratuita

A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas prepara uma grande temporada artística para 2024. A abertura será neste sábado, 16 de março, com um concerto gratuito, às 20h, no Teatro Municipal Castro Mendes. Os músicos, o maestro Carlos Prazeres e o violonista clássico Pablo Sáinz Villegas prometem uma apresentação de tirar o fôlego. A retirada de ingressos será no dia do concerto e na bilheteria do teatro com duas horas de antecedência, até a lotação máxima da sala.

A temporada será especial por um outro motivo: neste ano, a Sinfônica de Campinas completa 95 anos de história, um marco importante para um patrimônio cultural e artístico da cidade.

A programação da temporada para 2024 foi anunciada nesta quinta-feira, 14 de março, com a presença do prefeito de Campinas, Dário Saadi, que parabenizou a todos pelos 95 anos e pela temporada 2024, que faz parte das comemorações dos 250 anos do município. “Este ano é especial: 250 anos de Campinas, 95 anos da orquestra, que é patrimônio da cidade, do Brasil e do mundo. Eu parabenizo por todo este trabalho histórico de 95 anos e pelo futuro que estamos tentando desenhar com a contratação de novos músicos. É um orgulho ter uma orquestra cumprindo seu papel de levar não somente música clássica e também o de levar cultura musical à população por meio das suas apresentações”, disse Dário.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, disse que a Sinfônica é “uma jovem senhora de 95 anos que está sendo talhada para o futuro da nossa cidade de 250 anos”. Ela apresentou a trajetória da Orquestra, do passado aos dias atuais com o concurso dos músicos, após 13 anos da última contratação. “Desde 1929 a Orquestra nunca esteve tão dinâmica e atual como agora recebendo esses novos músicos”.

Alexandra também destacou o apoio relevante da Sanasa e demais parceiros e patrocinadores. O presidente da Sanasa, Manuelito Pereira Magalhães Júnior, destacou que a parceria é uma soma de essenciais: a essencialidade da distribuição de água e saneamento para as pessoas e também a essencialidade da cultura.

1º Concerto e a Temporada 2024

O maestro Carlos Prazeres falou sobre a temporada 2024 e sobre o primeiro concerto, que terá como convidado Pablo Villegas, o melhor violinista do mundo na atualidade. “A população pode esperar uma temporada visceral, onde ela vai se emocionar cada vez que entrar em um concerto. A gente pensou em cada concerto com este conceito de aproximação (com o público)”, disse.

Segundo o maestro, faz parte deste novo momento da Sinfônica, após a pandemia de covid-19, resgatar o público e conquistar novos espectadores por meio de concertos vibrantes. O primeiro promete emocionar o público. O programa terá Carlos Gomes – Sonata para Cordas em Ré maior; Gabriel Fauré – Pelléas et Mélisande, op.80 e Joaquim Rodrigo – Concerto de Aranjuez.

Pablo Villegas já se apresentou em mais de 40 países com artistas como Plácido Domingo (com quem gravou o álbum “Volver”, de 2018) e orquestras como as filarmônicas de Viena e Berlim. Mas Sáinz Villegas se considera um “violonista do povo”. É um artista aclamado com mais de trinta prêmios internacionais.

Crédito Foto: Firmino Piton



O violonista Pablo Villegas participará do concerto de estreia

Quebra Nozes, Sandra Sá e Chico César

A temporada 2024 começa nesta sábado, 16, e termina dia 14 de dezembro com o tradicional Concerto Especial de Natal, que este ano será o Ballet Quebra Nozes. Para o ano todo estão previstos 40 concertos. No ano de 2023, foram 39 concertos atraindo um público de 50.782 pessoas.

Nesta temporada, o público terá muitas opções de programas gratuitos. Os destaques são: concerto do Dia das Mães com a cantora Sandra Sá, em maio; concerto Especial Aniversário de 250 anos de Campinas, em julho; concerto Especial no Teatro Municipal de São Paulo, em agosto; concerto Especial para Crianças, em outubro (Game Concert); concerto Especial do Mês da Consciência Negra com o cantor Chico César em novembro, entre outros.

O diretor da Sinfônica, Wanilton Mahfuz, acrescentou que a Orquestra vai continuar aproximando as pessoas da música de concerto, levando uma linguagem diferente e com a missão de semear a cultura nos mais diversos lugares de Campinas e na região.

A Orquestra realiza concertos especiais e didáticos no Teatro Castro Mendes e também concertos externos como na Concha Acústica e na Estação Cultura e igrejas. Em 2022 e 2023, a Orquestra se apresentou nos distritos do Ouro Verde e Campo Grande. “Queremos agradecer a toda a comunidade campineira que nos acolhe e nos dá o suporte nesses 95 anos”.

O músico Mário Marques, da Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, e a violinista Gláucia Pinotti participaram da apresentação e também servidores da Secretaria de Cultura, convidados e imprensa. “Hoje é um dia histórico”, disse Marques citando o concurso para a contratação de novos músicos que está chegando na fase final e também o anúncio da nova temporada. Para ele “a Orquestra e os músicos vão ganhar muito com a temporada de 2024 e o concurso que fará a Sinfônica renovada”.

Novo site

A programação dos concertos deste ano estarão no novo site da Orquestra, que também está sendo lançado para esta temporada. O link é https://portal.campinas.sp.gov.br/sites/sinfonica.

Sobre os 95 anos

A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas foi a primeira instituição do gênero a surgir em uma cidade brasileira fora de capital de Estado. Documentos de 1929 comprovam que a Sinfônica de Campinas foi criada, formalmente, em 6 de outubro daquele ano, como Associação Symphonica Campineira.

Esses dados comprovam que a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas é uma das mais antigas do País em atividade, se não a mais antiga. O concerto de estreia foi apresentado no dia 15 de novembro de 1929, sob regência do maestro Salvador Bove. Desde então, a orquestra encanta o público com obras de grandes compositores e privilegia o trabalho de artistas regionais.

Em 29 de dezembro de 1965 foi aprovada a Lei no. 3.421, que determinou que a Orquestra passasse a ser mantida pela Prefeitura de Campinas.