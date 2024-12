Atleta de Santo Antônio de Posse (SP) conquista títulos no Campeonato Brasileiro de Karatê 2024

Carateca contou com o patrocínio da Agristar do Brasil, empresa referência no setor de sementes para horticultura, com sede na cidade

A carateca Laura Alessandra Ribeiro de Jesus, de 24 anos, moradora de Santo Antônio de Posse (SP), participou da final do Campeonato Brasileiro de Karatê 2024, realizada de 4 a 8 de dezembro, em Brasília (DF) e conquistou o título de campeã na categoria Kumite Sênior Universitário (-61kg) e de vice-campeã na categoria Kumite Sênior Brasileiro (-61kg).

Ao longo de sete anos praticando Karatê, Laura enfatiza que já recebeu 57 medalhas de ouro, 19 de prata e cinco de bronze. E para sua participação no Campeonato Brasileiro de Karatê 2024, a atleta contou com o patrocínio da Agristar do Brasil, uma das maiores empresas do país no desenvolvimento, produção e comercialização de sementes de hortaliças, frutas, ervas e flores.

A carateca, que também é assistente Contábil na Agristar, lembra que desde sua adolescência sonhava em ir para as olímpiadas e se profissionalizar nesse esporte. “A Agristar está contribuindo para que esse sonho se torne realidade. Para mim, poder contar com esse patrocínio significa confiança e a chance de representar a empresa, mostrando que o Brasil também possui outros esportes em destaque”, afirma.

“Já tivemos a oportunidade de apoiar a Laura na seletiva do Sênior Brasileiro realizada em junho deste ano, no Rio de Janeiro (RJ). Para nós, é motivo de muito orgulho tê-la conosco como atleta e colaboradora e fazermos parte de sua linda trajetória”, finaliza o coordenador de Contabilidade da Agristar e responsável pela área de patrocínios da empresa, Alex Luiz Moreno.

Sobre a Agristar

A Agristar é movida pela paixão ao campo e pelo desafio de superar limites. Com mais de 60 anos de existência, é uma das maiores empresas do país no desenvolvimento, produção e comercialização de sementes de hortaliças e frutas. Atua no mercado profissional com as linhas Topseed Premium, Topseed, Superseed e TSV Sementes, e no segmento de jardinagem, hobby e lazer através das linhas Topseed Garden e TSV Sementes. Com capital 100% nacional e com uma ampla e moderna infraestrutura, a Agristar tem orgulho em conhecer a sua terra e assim desenvolver e testar produtos de alto desempenho. Sediada em Santo Antônio de Posse (SP), a empresa possui quatro estações experimentais e uma unidade de pesquisa e melhoramento estrategicamente localizadas nos estados de SP, MG, SC e RN, que asseguram o desenvolvimento de produtos adaptados para os mais diversos climas e regiões.