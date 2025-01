Evadido do sistema prisional é capturado em Mogi Mirim durante Operação Paz e Proteção

Na noite do dia 6 de janeiro, uma equipe policial, em cumprimento à Operação Paz e Proteção, localizou e capturou um indivíduo evadido do sistema prisional na cidade de Mogi Mirim.

Durante patrulhamento tático pela Avenida Pedro Botesi, os agentes visualizaram um homem em atitude suspeita. Após abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas, ao realizar consulta via COPOM, o indivíduo identificado como C. foi confirmado como evadido do sistema penitenciário. Ele não havia retornado da saída temporária concedida em dezembro de 2024.

O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, onde foi apresentado ao delegado de plantão. Após análise do caso, o escrivão foi orientado a registrar um boletim de ocorrência referente à captura de procurado. O indivíduo permanece detido e à disposição da Justiça.

A Operação Paz e Proteção segue atuando para garantir a segurança e o cumprimento das leis no município e região.