TENENTE WADSON RELATA SOBRE AS AÇÕES DE COMBATE A CRIMINALIDADE EM JAGUARIÚNA

Reportagem : Kimberli Schuch

Desde janeiro, em Jaguariúna, o 1º Tenente Wadson relata como está sendo a experiência de comandar a cidade pela primeira vez, onde foi designado pelo Comandante do 26º BPM/I ( Batalhão de Polícia Militar do Interior de Mogi Guaçu), para desempenhar essa missão de nortear o 1º Pelotão de Jaguariúna: “É importante a figura do Oficial à frente do pelotão e para delinear algumas demandas operacionais,” afirma o Tenente.

Com ampla bagagem operacional, o Oficial conta sobre as ações que estão sendo realizadas para combater a criminalidade em Jaguariúna, um dos principais problemas identificados são os furtos que estão ocorrendo na cidade durante o período de descanso (noite/madrugada) e, segundo o Tenente, essa modalidade criminosa acarretou na mudança da rotina da Polícia Militar nesta localidade. “Para diminuir esse índice criminal estamos realocando o policiamento para os locais de maior incidência no período noturno.

A cidade conta agora com o Radiopatrulhamento com apoio de motocicletas para tornar mais dinâmico o deslocamento na cidade, em situações de emergência e até mesmo o patrulhamento em áreas de difícil acesso, o que ocorre desde o último sábado (18), e já traz bons resultados,” explicou o militar.

As motocicletas foram adquiridas pela Secretaria de Segurança Pública e passam a integrar a frota do pelotão para serem utilizadas no combate ao crime.