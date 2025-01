Volta às aulas de 2025 será sem celular nas escolas

FOTO: © Arquivo/EBC

Nova lei proíbe o dispositivo em ambiente escolar

A volta às aulas em 2025 que já começa para muitos estudantes no país a partir dessa semana vai ser diferente para alunos de todo o Brasil. Uma nova lei do governo federal proíbe o uso de celulares e outros dispositivos eletrônicos em escolas públicas e particulares de educação básica. A regra vale para todo o ambiente escolar, incluindo as salas de aula, recreios e intervalos.

O objetivo da regra, segundo o governo, é melhorar o foco nas atividades pedagógicas e promover um ambiente escolar mais equilibrado. Os dispositivos poderão ser usados apenas em situações específicas, como atividades pedagógicas orientadas pelos professores, emergências ou por alunos que dependam desses aparelhos por motivos de saúde.

O Ministério da Educação está trabalhando para garantir que a nova regra seja implementada de forma clara e eficaz. O MEC vai criar materiais de orientação e apoiar as redes de ensino estaduais e municipais na adaptação às diretrizes, que devem ser cumpridas até março de 2025.

Enquanto a lei promete um impacto positivo no aprendizado, alguns especialistas em educação destacam que as escolas precisarão encontrar um equilíbrio para usar a tecnologia de forma produtiva e garantir que os direitos dos estudantes sejam respeitados, especialmente em casos de exceção previstos na legislação.

Reportagem, Kristine Otaviano

Agência Voz