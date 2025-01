Fábio Polidoro, Magda Bellix e vereadores tomaram posse em Pedreira

O Prefeito reeleito de Pedreira, Fábio Vinicius Polidoro, vice-prefeita Magda Tereza Bellix e os vereadores eleitos, foram empossados em Sessão Solene de Instalação da 19ª Legislatura (2025/2028), realizada na manhã da quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, nas dependências do plenário da Câmara Municipal.

A Sessão Solene foi presidida pela vereadora mais votada nas eleições, Patrícia Aletheia Trevizan Pedroso, sendo secretariada pelos vereadores João Rafael Cavenaghi e Dr. Luciano Rodrigues Teixeira, que empossaram os demais vereadores: Alessandro Luis de Godoy – Mole, Fabrício Baccarelli Savariego, Jedson Roberto Panegassi Barbosa, João Paulo Paulella, Leonardo Henrique Cirino e Manoel Sousa Oliveira, além do Prefeito Fábio Vinicius Polidoro e da Vice-prefeita Magda Tereza Bellix.

Durante seu discurso de posse, o Prefeito Fábio Polidoro, agradeceu o apoio dos correligionários, amigos, familiares e da população pedreirense, garantiu que estará trabalhando como nunca para a execução de projetos que atendam os anseios dos eleitores. “Na campanha eleitoral, juntamente com a minha vice, Magda Bellix, os candidatos a vereador e simpatizantes, ouvimos os pedreirense que em sua grande maioria solicitaram mais investimentos na área da Saúde, portanto a partir do dia 06 de janeiro, estarei instalando nosso Gabinete nas dependências do Hospital Humberto Piva, que receberá importantes investimentos, vamos ampliar o atendimento de nossa UPA, na Central de Saúde, para 24 horas, iniciaremos em breve a construção de uma nova Unidade de Saúde na Vila Monte Alegre, estamos anunciando nossos 17 secretários municipais, que estão compromissados em bem atender a população e vamos ainda viabilizar parcerias com os governos Estadual e Federal para substituir as velhas redes de distribuição de água em todos os bairros de Pedreira. Aos vereadores que estão sendo empossados neste momento, tenham a certeza que as portas de nosso Gabinete estarão sempre abertas para atendê-los, pois nosso principal objetivo é solucionar os problemas que atingem a população”, concluiu o Prefeito reeleito de Pedreira, Fábio Vinícius Polidoro.

Após a Sessão Solene de Posse, os vereadores em Sessão Extraordinária, realizaram a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2025/2026, ficando assim composta: Presidente: João Rafael Cavenaghi; Vice-presidente: Patrícia Aletheia Trevizan Pedroso; 1º Secretário: Leonardo Henrique Cirino; 2º Secretário: João Paulo Paulella.

Nas dependências da Prefeitura Municipal, o Prefeito Fábio Vinícius Polidoro e a vice-prefeita Magda Tereza Bellix, assinaram a Ata de Transmissão de Cargo e conversaram com a equipe de trabalho e apoiadores.