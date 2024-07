Tentativa de Homicídio em Itapira: Mulher Esfaqueia Marido em Legítima Defesa

Na noite de 23 de julho, uma ocorrência de tentativa de homicídio mobilizou a equipe policial e o Samu em Itapira. O incidente envolveu uma mulher identificada como M., que esfaqueou seu marido R. .

Os policiais foram acionados via Copom, com informações de que uma mulher havia esfaqueado seu marido. Ao chegarem ao local, a equipe do Samu A03 já estava prestando os primeiros atendimentos à vítima. O médico informou que a autora das facadas havia aberto o portão para o resgate, mas em seguida o trancou com um cadeado, dificultando o acesso.

Após diversas tentativas de contato com M. , a equipe policial conseguiu forçar a abertura do portão. Montando uma célula tática equipada com escudo, armas de fogo, taser e tonfas, os policiais adentraram a residência. Encontraram sinais de sangue na cozinha e seguiram até o quarto trancado, onde a autora se encontrava. Após uma breve negociação, M. abriu a porta e entregou a faca utilizada no ataque, alegando legítima defesa devido às agressões constantes do marido.

M. foi detida, informada de seus direitos e conduzida ao hospital municipal para avaliação médica, onde foram constatadas lesões leves e escoriações. Ela recusou medicação injetável para dor. No hospital, a Dra. responsável pela vítima R. informou que seu estado era grave e que mais detalhes só poderiam ser dados após a cirurgia.

A equipe de Perícia Técnica Científica, compareceu ao local e apreendeu a faca utilizada no crime. M. foi conduzida à Delegacia, onde a escrivã retransmitiu o caso ao delegado de plantão. Após tomar ciência dos fatos, o delegado ratificou a prisão em flagrante da autora.

Até o momento, não há informações adicionais sobre o estado da vítima R.