Tentativa de Homicídio em Mogi Guaçu Choca Comunidade

Da Redação

Na madrugada desta quinta-feira, 5 de dezembro, a cidade de Mogi Guaçu foi palco de um terrível incidente, resultando em uma tentativa de homicídio que deixou a comunidade em choque. O autor, identificado como RHO, protagonizou um ataque violento contra sua esposa, FLA, utilizando um objeto perfuro-cortante, posteriormente confirmado como uma faca.

O histórico do incidente revela que a polícia foi acionada por meio do COMPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), e a equipe, ao chegar ao local, deparou-se com a vítima, F., caiu no chão, cercada por uma poça de sangue e diversas manchas que se estendem por vários metros. A equipe de resgate do SAMU foi acionada imediatamente, conduzindo F. até a Santa Casa de Mogi Guaçu, onde ela permanece em estado grave, passando por cirurgia nas pernas.

O autor, R., foi encontrado nas proximidades da residência, totalmente ensanguentado e com uma camisa suja de sangue. Em um relato chocante, ele admitiu ter esfaqueado F. na via e, mesmo quando ela caiu ao solo, continuou a deferir golpes com a faca. A mesma versão foi compartilhada com vizinhos, que também presenciaram a cena e ficaram consternados com a brutalidade do ataque.

Diante da situação, R. recebeu voz de prisão imediatamente. A polícia técnica científica foi acionada para realizar os trabalhos de perícia no local, onde foi aprendida a faca utilizada no crime. O autor e uma testemunha foram encaminhados até o Centro de Polícia Judiciária (CPJ) para prestar depoimento, sob a supervisão do delegado de plantão.

O delegado reuniu as partes envolvidas e determinou a elaboração do Boletim de Ocorrência/Prisão em Flagrante registrando o incidente como tentativa de homicídio. Em contato com a equipe médica da Santa Casa, foi confirmado que F. se encontra em estado grave e passa por procedimentos cirúrgicos nas pernas.

R. permanece à disposição da justiça, aguardando as próximas etapas do processo judicial, enquanto a comunidade de Mogi Guaçu tenta assimilar a brutalidade desse ato chocante.