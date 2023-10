Tentativa de Roubo e Corrupção de Menor na Cidade de Itapira

Na tarde do dia 13 de outubro, a cidade de Itapira foi palco de um incidente que envolveu tentativa de roubo de veículo e corrupção de menor. O principal suspeito, KVB, e seu cúmplice, JLL, foram indiciados por esses crimes após um trabalho rápido e eficaz das forças policiais locais.

A ação policial foi acionada por meio do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) em resposta a uma ocorrência de tentativa de roubo de veículo. No entanto, no início, a informação sobre o local exato do incidente foi equivocada, e não havia contato com a vítima para confirmar o endereço correto.

As equipes policiais realizaram uma patrulha ativa pelo bairro de Cubatão, especialmente na Rua Jacutinga. Foi nesse momento que os policiais avistaram o veículo suspeito, um Peugeot 206 sedan, cor Prata, que esteve envolvido na tentativa de roubo. Agindo com base em razões fundadas, a equipe policial procedeu com a abordagem dos ocupantes do veículo.

Após uma minuciosa consulta e vistoria, nenhum item ilícito foi encontrado com os suspeitos, KVB e JLL Diante disso, a equipe tentou novamente o contato com as vítimas por telefone, e, após várias tentativas, obteve sucesso. As vítimas foram solicitadas a comparecer ao local para consideração dos suspeitos, e elas imediatamente consideraram KVB e JLL sem sombra de dúvida.

Com base nesses fatos, os suspeitos foram encaminhados ao Plantão de Polícia Judiciária (CPJ), onde a Delegada de Polícia, foi informada sobre o incidente. Ela elaborou um Boletim de Ocorrência Policial (BOPC) relacionado à tentativa de roubo e corrupção de menor, e ambos os suspeitos encarregados da disposição da justiça.