Tentativa de Roubo é Frustrada em Itapira: Criminoso Detido pela Polícia

Na noite do dia 21 de abril, uma tentativa de roubo foi frustrada pela ação rápida da equipe policial no bairro Santa Marta, na avenida Getúlio Vargas, em Itapira. A vítima, identificada apenas como G., acionou os policiais militares relatando que um indivíduo havia tentado roubar seu celular e outros pertences, ameaçando-o com um canivete. Porém, a presença iminente da viatura policial fez com que o criminoso abandonasse seus intentos e fugisse do local em uma bicicleta, em direção ao bairro Nosso Teto.

Ao receber o chamado, a equipe policial prontamente iniciou a busca pelo infrator, baseando-se nas informações fornecidas pela vítima. Poucas ruas adiante, o suspeito foi localizado juntamente com outro indivíduo que também estava em uma bicicleta.

Os dois suspeitos foram detidos e encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu. No decorrer do processo, o delegado de plantão, ouviu as partes envolvidas e confirmou a voz de prisão em flagrante delito para o indivíduo identificado como A., pelo crime de roubo, na modalidade tentada. A. permaneceu sob custódia, aguardando as medidas cabíveis da justiça.

Já o segundo abordado, que estava transitando junto ao criminoso, foi arrolado como declarante e posteriormente liberado, após prestar seu depoimento.

Uma particularidade relevante do caso foi o fato da vítima ser menor de idade. Diante disso, o Conselho Tutelar de Proteção à Criança e ao Adolescente deslocou-se até a residência dos responsáveis, onde o genitor, Sr. J., acompanhou seu filho durante todo o desenrolar da ocorrência, garantindo o suporte necessário.

O desfecho dessa tentativa de roubo demonstra a eficácia e prontidão das forças policiais em agir diante de situações de perigo e violência, garantindo a segurança e o bem-estar da comunidade local.