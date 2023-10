Terceira Edição dos Jogos Escolares de Santo Antônio de Posse Promove Integração e Saúde

Da Redação

Fotos Prefeitura Municipal

Com grande empolgação e energia, a terceira edição dos Jogos Escolares de Santo Antônio de Posse (JESAP) reuniu alunos das escolas municipais EMEFs “Pref. Augusto Coelho”, “Professora Isaura de Carvalho Coelho” e “Conceição Gogoi Menuzzo”. A iniciativa foi lançada para promover a prática esportiva, a integração entre os estudantes e a aquisição de hábitos saudáveis.

O evento, reuniu atletas mirins em quatro modalidades emocionantes: Futsal, Tênis de Mesa, Voleibol e Vôlei Câmbio (Vôlei Adaptado). Essa diversidade de esportes permitiu que os alunos demonstrassem suas habilidades e paixão pelo esporte, criando um ambiente de competição saudável e de camaradagem.

Promoção da Integração

Os Jogos Escolares de Santo Antônio de Posse não se limitaram apenas às competições esportivas, mas também buscaram promover a integração entre os alunos. Através da interação entre as escolas e as diferentes modalidades esportivas, os estudantes puderam criar novas amizades e fortalecer os laços com seus colegas.

A competição saudável e o espírito esportivo estiveram presentes durante todo o evento, enfatizando a importância do trabalho em equipe, respeito aos adversários e superação de desafios. Esses valores são essenciais não apenas no esporte, mas também na vida cotidiana dos estudantes.

Parabéns aos Participantes e Organizadores

Os Jogos Escolares de Santo Antônio de Posse têm sido um sucesso ano após ano, graças ao esforço conjunto dos alunos, professores, pais e organizadores. A dedicação de todos os envolvidos é fundamental para proporcionar uma experiência enriquecedora e inesquecível para os jovens atletas.

Com a terceira edição do JESAP concluída com sucesso, é evidente que o evento não apenas promove a excelência esportiva, mas também cria memória e habilidades de vida para os estudantes.