Termina às 15 horas o prazo de inscrição para o Vestibular das Fatecs

Aproveite a última chance de ingressar em uma graduação tecnológica de forma gratuita em uma das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs), ainda no segundo semestre de 2023. A inscrição para o processo seletivo, exclusivamente pelo site www.vestibularfatec.com.br, termina nesta segunda-feira (12), às 15 horas. A prova será no dia 25 de junho.

O Vestibular das Fatecs oferece 18.895 vagas, para cursos presenciais e a distância (EaD), distribuídas entre unidades de todas as regiões do Estado de São Paulo. São 91 opções de cursos superiores de tecnologia.

As Fatecs apresentam as seguintes novidades para o segundo semestre:

Nova Fatec de Esportes, zona norte da Capital. Unidade inicia as atividades oferecendo a graduação tecnológica em Gestão Desportiva e de Lazer, com 40 vagas no período noturno.

Fatec Barueri passa a ofertar dois cursos inéditos no Centro Paula Souza: Gestão de Comércio Eletrônico e Gestão de Negócios e Pessoas, ambos com 40 vagas, à noite.

Três Fatecs vão implantar cursos oferecidos em outras unidades: Fatec Campinas – Logística (40 vagas, à noite); Fatec Jahu – Desenvolvimento de Software Multiplataforma (40 vagas, de manhã); Fatec Registro – Gestão Empresarial EaD (40 vagas).

Inscrições

O candidato que quiser disputar uma vaga do Vestibular das Fatecs precisa ter terminado ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do curso.

Para se inscrever no processo seletivo é preciso acessar o site, preencher as informações solicitadas, o relatório socioeconômico e realizar o pagamento da taxa de inscrição de R$ 91. O valor deve ser pago em dinheiro, em uma agência bancária de sua preferência, ou via internet, pelo aplicativo bancário ou ainda com cartão de crédito, por meio da ferramenta disponível no site do Vestibular.

No momento da inscrição, é necessário informar um curso em primeira opção e, caso seja do interesse, optar por um curso para segunda opção, em qualquer unidade e período. Os cursos, as vagas, os períodos e as unidades participantes estão descritas na página do processo seletivo. Outras informações podem ser consultadas no Manual do Candidato.

É de inteira responsabilidade do interessado em realizar o exame o correto preenchimento da ficha de inscrição, o envio de documentos e cumprimento dos prazos estipulados. Informações detalhadas sobre o processo seletivo podem ser consultadas na Portaria.

Quem não tiver acesso a computador e internet, poderá utilizar os equipamentos que as Fatecs de todo o Estado vão disponibilizar, para que seja realizada a inscrição. Para isso é indispensável agendar dia e horário, antes de ir ao local.