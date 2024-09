Tráfico de drogas resulta em prisão em flagrante em Mogi Guaçu

Na tarde do último domingo (15/09), em Mogi Guaçu, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de tráfico de entorpecentes. A denúncia foi feita por uma mulher que relatou que seu próprio irmão estaria comercializando drogas e que os entorpecentes estariam armazenados em sua residência.

Ao chegarem ao local, os policiais, acompanhados pelo CGP-1, estabeleceram contato com a solicitante e outra residente da casa, que consentiram a entrada da equipe e indicaram o local onde as drogas estariam guardadas. Durante o atendimento, uma das mulheres afirmou de forma espontânea que desejava entregar os entorpecentes, informando que as substâncias ilícitas estavam armazenadas em uma gaveta no interior de um guarda-roupa.

Após realizar buscas no local indicado, os policiais localizaram 12 porções de maconha, 26 pedras de crack e 112 eppendorfs de cocaína. Diante das evidências, foi dada voz de prisão ao responsável pelas drogas, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária.

Na delegacia, a prisão em flagrante foi ratificada pela delegada de plantão, que deixou o indivíduo à disposição da Justiça. A ação rápida da Polícia resultou na retirada de grande quantidade de entorpecentes de circulação, contribuindo para a segurança local.

O caso segue agora para investigação detalhada, e o suspeito permanece à disposição da Justiça para os devidos procedimentos legais.