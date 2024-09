Indivíduo é Preso por Descumprimento de Medida Judicial em Mogi Mirim

Na tarde de 20 de setembro, em Mogi Mirim, uma equipe da Polícia Militar foi acionada via COPOM para prestar apoio em uma ocorrência de descumprimento de medida judicial. O indiciado, que utilizava tornozeleira eletrônica, teria violado a restrição de permanência na comarca ao se ausentar da área determinada.

O monitoramento da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) informou que o indivíduo estava em um shopping na cidade de Mogi Guaçu. Em tempo real, o COPOM repassou a localização exata do indiciado, que, em seguida, saiu do shopping em direção à Avenida Mogi Mirim, tomando caminho para Mogi Mirim.

Com base nas informações, as equipes policiais se mobilizaram até a divisa das cidades para localizar o suspeito. O monitoramento constante do sinal da tornozeleira permitiu o rastreamento preciso, culminando na abordagem do indivíduo em frente à sua residência.

Após a detenção, o homem foi conduzido até a Santa Casa de Mogi Mirim, onde recebeu atendimento médico para verificar sua integridade física. Posteriormente, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aguaí, conforme a Resolução SSP e SAP 01 de 2024, permanecendo à disposição da Justiça.