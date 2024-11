Time de basquete Unimed Campinas busca título do Campeonato Paulista Feminino

Primeiro jogo das finais será disputado em casa na sexta-feira, 29/11, com entrada gratuita; partida será no ginásio de Esportes do Tênis Clube, no Cambuí

A armadora Casanova vive grande fase e pode fazer a diferença nas finais do estadual de basquetO time de basquete da Unimed Campinas faz o primeiro jogo das finais do Campeonato Paulista Feminino, contra o Santo André, nesta sexta-feira, dia 29 de novembro, às 19h, no ginásio de Esportes do Tênis Clube, no Cambuí, com entrada gratuita para os torcedores. A série decisiva é melhor de três e o segundo jogo será no ABC, com data ainda a ser oficializada pela Federação Paulista de Basquete. Caso seja necessária a terceira partida, será disputada novamente em Santo André.

Campinas vai tentar conquistar o título estadual pela segunda vez, repetindo assim o feito da temporada 2019/2020, que tornou a equipe mais conhecida e respeitada no cenário do basquete nacional. No ano passado, foi finalista da Liga de Basquete Feminino e consolidou a condição de força emergente do basquete no país, reforçada pela chegada a mais uma decisão do Campeonato Paulista.

Planejamento

Com a manutenção de várias jogadoras e a chegada do técnico Bernardo dos Santos, a Unimed Campinas ganhou um perfil de jogo bastante ofensivo, de transições rápidas e precisão nos arremessos nesta temporada de 2024, . Conseguiu desde a fase de classificação se impor diante da maioria dos adversários, fazendo a melhor campanha entre os nove times inscritos. Neste ano, participaram da competição: Unimed Campinas, Santo André, Sesi Araraquara, Ituano, Corinthians, Bax Catanduva, Sorocaba, São José e Ourinhos.

Nos confrontos até chegar ao playoff final, o time de Campinas disputou 15 partidas e foi derrotado apenas quatro vezes, quando, inclusive, utilizou atletas menos experientes, para ganharem minutagem. Isso proporcionou ao grupo uma vantagem importante diante de adversárias que utilizaram as mesmas atletas praticamente durante toda a partida.

Fase decisiva

A trajetória da Unimed Campinas foi de muito equilíbrio até aqui, e, na fase de playoffs decisivos, ficou ainda mais fortalecida ao vencer duas vezes o Ourinhos Basquete nas quartas de final, o mesmo ocorrendo diante do Ituano. Frente o rival da região, nas semifinais, a Unimed Basquete fez 83 a 77 como mandante e venceu também como visitante, por 69 a 59.

Além do forte jogo coletivo que a Unimed Campinas tem apresentado em quadra, a fase vivida pela armadora cubana Ineidis Casanova é espetacular, tanto que na última partida das semifinais, mesmo na casa do adversário, marcou 22 pontos, ganhou dois rebotes e ainda proporcionou cinco assistências. A ala/pivô Licinara, a pivô Diagne, as alas Maira Horford e Carolzinha, também estão contribuindo para a evolução da equipe a cada partida.