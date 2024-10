Todo dia, 196 crianças e adolescentes são agredidas no Brasil

Quase 200 crianças e adolescentes são agredidos no Brasil todos os dias. Os dados se referem a 2023 e são da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) baseados nas notificações realizadas em unidades de saúde. Os registros apontam uma média196 casos diários de violência física e revelam que acontecem em todas as faixas etárias em questão.

Adolescentes de 15 a 19 anos foram as principais vítimas de agressões, respondendo por 35.851 notificações ao longo do ano. Os registros revelam que a maior parte, 80% das agressões contra crianças de até 14 anos, ocorreu dentro de suas próprias casas.

No ano passado, foram registrados ainda mais de 3 mil casos envolvendo bebês com menos de 1 ano e mais de 8.300 contra crianças de 5 a 9 anos.

A Região Sudeste concentra a maioria dos casos de violência física contra crianças e adolescentes. O estado de São Paulo, por exemplo, registrou uma média de quase 50 casos por dia. Minas Gerais aparece em segundo, seguido do Rio de Janeiro.

Apesar dos números expressivos de registros, o SBP alerta que essa é apenas “a ponta do iceberg” por causa da subnotificação, que é tida como um grande desafio

No Brasil, a notificação de qualquer caso suspeito ou confirmado de violência contra crianças e adolescentes é compulsória, de acordo com o Ministério da Saúde e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e todos esses casos devem ser reportados ao conselho tutelar

