TOMAS É BRONZE NO CAMPEONATO PAULISTA ABSOLUTO

Nadador foi o terceiro colocado nos 100 metros costas; Melissa D’Orazio de Almeida e Murilo Cecato Barboza também representaram a equipe no Corinthians, em São Paulo

Um total de 349 atletas, que compõem a elite da natação em São Paulo, estiveram, entre os dias 6 e 8 de outubro, reunidos no Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Verão, o XXIV Torféu Alberto Martin Perez. A competição ocorreu nas piscinas do Sport Club Corinthians Paulista, em São Paulo e contou com 50 entidades participantes.

Mogi Mirim foi, mais uma vez, representada pela Academia Free Play Sports, que segue elevando o nome da cidade no cenário nacional de uma das modalidades mais competitivas e praticadas do país. Melissa D’Orazio de Almeida, Murilo Cecato Barboza e Tomas Coradi Lino foram os competidores da Free Play no torneio.

Destaque para Tomas que, nos 100 metros nado costas, foi o terceiro melhor nadador do Estado. Ele cravou o tempo de 1min01seg74 e conquistou o bronze, além de seis pontos para a Free Play na classificação geral. Tomas ainda foi o sétimo colocado nos 50 costas (27seg34 – garantindo mais dois pontos) e o 15º nos 50 borboleta (25seg99) e nos 50 livres (25seg62).

Também atleta com idade de sênior, Murilo conquistou a sexta posição nos 200 peito com 2min43seg30, somando mais três pontos para a equipe. O nadador foi o 14º nos 50 peito, baixando sua marca de balizamento de 33seg19 para 33seg14 e o 15º nos 100 peito, com 1min14seg77.

Já Melissa, que ainda é Junior 2, também voltou do estadual com um ‘Top 10’ ao ser a nona colocada nos 100 livres, baixando seu tempo de 1min19seg31 para 1min17seg79. A atleta ainda foi a 11ª nos 50 peito (52seg81) e a 13ª nos 50 borboleta (37seg88) e nos 50 livres (34seg65).

“As pessoas talvez não tenham noção do que é ser o terceiro melhor em um Paulista Absoluto. São Paulo reúne a elite da natação e, em meio a essa elite, o Tomas foi bronze. Nadou pra caramba, ficou atrás só de atletas do Pinheiros, de Seleção, como o Guilherme Guido, e à frente de gente do Corinthians, foi top demais”, destacou Ricardo Antonio Martiniano, coordenador técnico da equipe. Ele ainda ressaltou as melhoras de tempo de Murilo e Melissa e o quanto a competição ocorreu em um ritmo forte. “Todo mundo veio bem demais para o Paulista e isso é estimulante, fez com que nossos atletas dessem um gás ainda maior e o resultado foi ótimo”, finalizou.

O trabalho da Free Play é desenvolvido com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, através da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel), Colégio Conectado, Gonçalves Avenida Society, Ótica Líder, Sucos Alvorada, Central Beauty Supermercado de Cosméticos e Macaúbas Eco Restaurante; e apoio do Laboratório 22 de Outubro e da Clínica Vitallis.