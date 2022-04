TOMAS LINO REPRESENTA A FREE PLAY E MOGI MIRIM EM SEU TERCEIRO TROFÉU MARIA LENK

Na segunda-feira, 4, o atleta Tomas Coradi Lino e o coordenador técnico Ricardo Antônio Martiniano embarcam para o Rio de Janeiro (RJ). A passagem foi garantida graças aos bons resultados obtidos em duas provas que o nadador ama: os 50 e os 100 metros nado costas. Com os índices garantidos, o competidor da Free Play/Sejel será o representante de Mogi Mirim no Troféu Maria Lenk.

Também conhecido como Troféu Brasil e Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação, o torneio reunirá a nata da modalidade nacional e acontecerá entre os dias 4 e 9 de abril. O palco será, mais uma vez, o Parque Aquático Maria Lenk, na Barra da Tijuca.

A estreia será na segunda etapa, na terça-feira, 5, quando ele encara os 100 metros costas. O atleta é um dos 38 nadadores garantidos na prova, que terá nomes como Guilherme Guido, do Pinheiros e Guilherme Basseto e Leonardo de Deus, ambos da Unisanta.

Na quinta-feira, 7, será a vez de nadar na quarta etapa. Nos 50 costas, Tomas terá a concorrência de outros 22 nadadores, incluindo de equipes como Minas Tênis Clube, Corinthians e SESI-SP.

“Acho que nunca me senti tão leve, tão preparado para um Maria Lenk. Já passei pelo peso de uma estreia e, depois da pandemia, o que mais quero é nadar com prazer, aproveitar cada momento, porque, como ocorreu, não sabemos quando seremos proibidos de competir”, frisou o nadador, que chegou a buscar índice nos 50 e 100 borboleta, em Torneio Regional realizado no dia 19, no Corinthians, mas ficou mesmo com duas provas em sua agenda no Maria Lenk.

“O Tomas é um cara que parece que nasceu para o esporte. Ele tem uma técnica absurda, mas, cada vez mais, mesmo com os compromissos profissionais que o acompanham, tem se dedicado de forma absurda aos treinos. Espero que isso resulte em um desempenho à altura da luta deste menino”, frisou Martiniano.

O nadador da Free Play/Sejel vai para o seu terceiro Maria Lenk. Em 2018, estreou nos 200 metros medley e, apesar não atingir uma final, baixou seu tempo em quase dois segundos. O atleta ainda nadou os 50 metros costas e fechou com o tempo de 28seg43. Atualmente a sua melhor marca, que, inclusive, consta no balizamento da competição, é de 27seg42.

“Nadar o Maria Lenk será fantástico. Lá está a nata da natação do Brasil e será uma honra representar minha equipe e minha região”, frisou Tomas à época. No ano seguinte ele voltou a nadar os 50 metros costas, ficando com a 36ª posição, ao concluir o percurso em 28seg44.

O trabalho da Free Play é desenvolvido com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, através da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel), Colégio Conectado, Gonçalves Avenida Society, Ótica Líder, Sucos Alvorada e VSwim e apoio do Laboratório 22 de Outubro, Clínica Vitallis e Macaúbas Eco Restaurante.