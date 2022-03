Toninho Bellini reduz a tarifa de ônibus para R$ 2,50 de segunda a domingo e isenta aos feriados

O projeto de lei elaborado pelo prefeito Toninho Bellini que reduz a tarifa do ônibus coletivo urbano para R$ 2,50 de segunda a domingo e torna isenta aos feriados foi aprovado por unanimidade pelos vereadores na sessão dessa quinta-feira, 24. “Nós sabemos o quanto essa redução é significativa para as pessoas que utilizam o transporte público diariamente. Há quem use duas, três e até mais passagens ao dia e o impacto dessa redução de tarifa no fim do mês irá ajudar muitos cidadãos”, disse Bellini. “Nós agradecemos aos vereadores por terem aprovado esse projeto que será muito benéfico para nossa população”, completou.

Atualmente a tarifa de circular no município é de R$ 4,50. A cobertura do déficit tarifário de R$ 2,00 por passagem ocorrerá através de subsídio mensal da Prefeitura à empresa Mirage no valor de R$ 80 mil. A cada 06 meses deverá ser instaurado procedimento administrativo, com intuito de verificar a necessidade/possibilidade da manutenção do benefício. O texto aprovado prevê ainda que no caso de reajuste do valor da tarifa poderão ser feitas aberturas de créditos adicionais suplementares, visando resguardar o equilíbrio econômico e financeiro do contrato e que o valor da passagem não seja alterado para o cidadão. “Vale ressaltar que nós continuaremos fiscalizando o serviço prestado e cobrando por melhorias na qualidade do transporte”, destacou o Chefe do Executivo.

Além de beneficiar quem já utiliza o ônibus urbano, a medida também visa incentivar o aumento do uso do transporte público por se tratar de um valor mais acessível a todos e que também representa uma redução nos gastos com combustíveis.

A redução da tarifa começará a valer no dia 1° de abril, depois da promulgação e publicação da lei, o que deve ocorrer nos próximos dias.