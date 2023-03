Toninho Bellini se reúne com Secretária de Esportes do Estado

Na tarde desta terça-feira, 14, o prefeito Toninho Bellini participou de uma reunião com a secretária de Esportes do Estado de São Paulo, Coronel Helena Reis. O encontro ocorreu no gabinete dela, em São Paulo.

Um dos principais assuntos discutidos na audiência – que contou com a presença do secretário municipal de Esportes e Lazer Flávio Boretti, do diretor de Esportes Flávio Figueiredo e também do professor Antônio Henrique Corsi, presidente do Consórcio do Circuito das Águas e da Associação Desportiva Regional – foi a realização do 25º JOMI (Jogos da Melhor Idade), cujas disputas da 4ª Região Esportiva acontecerão em Itapira entre os dias 29 de abril e 3 de maio.

“Foi uma conversa muito importante para que pudéssemos apresentar um pouco do trabalho desenvolvido em nossa cidade e também falar sobre a organização do JOMI”, avaliou o prefeito Toninho Bellini.

A secretária, por sua vez, agradeceu ao prefeito e à equipe da Secretaria de Esportes e Lazer por atender ao pedido de sediar os jogos, mesmo com tão pouco tempo de preparação. “Nós temos uma excelente estrutura de praças esportivas e aproveitamos a oportunidade para pleitear recursos para melhorias em vários locais”, completou o Chefe do Executivo.

Na edição do ano passado, a competição contou com disputas em 14 modalidades nas categorias masculino e feminino: atletismo, bocha, malha, buraco, coreografia, dança de salão, dama, xadrez, natação, vôlei adaptado, tênis, tênis de mesa, dominó e truco. São esperados aproximadamente dois mil atletas de cerca de 60 municípios da região para participar das disputas.

Confira aqui o calendário da competição em todo o Estado: https://www.esportes.sp.gov.br/wp-content/uploads/2023/03/calendario-jomi-por-reg-esportiva-1.pdf.