Toninho Bellini solicita construção de casas de interesse social

Na última quarta-feira, 5, o Prefeito Toninho Bellini esteve com o Secretário de Habitação do Estado de São Paulo Flavio Amary e protocolou o pedido de 138 unidades habitacionais de interesse social nos bairros Barão Ataliba Nogueira e Eleutério através da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo).

“Com o pedido protocolado, esperamos que em breve tenhamos um retorno positivo quanto à contemplação da construção dessas casas que, posteriormente, serão sorteadas entre essa parcela da população que espera pela oportunidade de ter sua casa própria”, disse o Prefeito.

Atualmente, são 1.867 pessoas cadastradas no Departamento de Habitação do município que aguardam pela oportunidade da conquista da casa própria. A solicitação de Toninho tem como fundamento o fato que Itapira possui dois loteamentos aprovados junto ao GRAPROHAB (Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo) e devidamente registrados no Cartório de Imóveis, que são pré-requisitos para solicitações de construções de casas junto a CDHU.