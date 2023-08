TOR prende trio por moeda falsa e associação criminosa em Campinas

Reportagem: Susi Baião

Os Policias Militares do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, prenderam três indivíduos por envolvimento em crimes de moeda falsa e associação criminosa. A ação ocorreu na noite de terça-feira (22), Rodovia José Roberto Magalhães Texeira (SP 083), km 12 sul, na cidade de Campinas, São Paulo.

Uma equipe tática ostensiva rodoviária estava em patrulhamento na mencionada rodovia quando avistou um veículo Hyundai/HB20 de cor prata, já conhecido pelas autoridades como estando relacionado a repasses de notas falsas na Região Metropolitana de Campinas. A abordagem do veículo ocorreu na Rodovia dos Bandeirantes, no quilômetro 80, sentido sul.

Do interior do veículo desembarcaram um homem e duas mulheres. Embora a busca pessoal não tenha revelado nenhum objeto ilícito, quando questionados sobre suas atividades, os três indivíduos confessaram prontamente os crimes cometidos. Eles admitiram que transportavam 15 notas falsas de R$200,00, das quais 10 já haviam sido repassadas na região de Hortolândia. Quanto às outras 5 notas, o homem afirmou que estavam escondidas sob o tapete do passageiro dianteiro do veículo.

A busca no veículo revelou as 5 notas de R$200,00 falsas e também uma quantia de R$116,00 em dinheiro legítimo, além de diversas sacolas contendo produtos adquiridos em supermercados, mercearias e farmácias. Esses produtos provavelmente foram comprados utilizando as notas falsas.

Diante das evidências, os envolvidos foram detidos em flagrante por crimes de moeda falsa e associação criminosa. O grupo, juntamente com o veículo, pertences e mercadorias, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Campinas. O Delegado de Polícia Federal responsável elaborou o flagrante, mantendo todos os detidos sob custódia aguardando providências da justiça.

A ocorrência foi conduzida pela equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da Polícia Militar, composta pelo cabo Alexandre, soldado Caputo, sargento Andretto, soldado Torres e soldado Henrique. A ação demonstra a atuação eficaz das forças de segurança no combate às atividades criminosas, contribuindo para a manutenção da ordem e da segurança na região.