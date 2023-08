“Torneio Amistoso entre Escolinha de Futebol de Engenheiro Coelho e E9 Academy:

Fortalecendo Valores Através do Esporte”

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, realizou no sábado, 26 de agosto, pela manhã, uma série de amistosos no campo de futebol do Jardim Brasil. Os jogos envolveram a escolinha de futebol local e a E9 Academy de Mogi Guaçu, abrangendo as categorias SUB 9, SUB 11, SUB 13 e SUB 15. Nem mesmo a chuva foi capaz de afastar a calorosa torcida dos pais, e os jovens jogadores puderam contar com esse apoio ao longo das partidas.

Os resultados foram os seguintes: na categoria Sub 9, a equipe de Engenheiro Coelho perdeu por 1 a 0 para a E9 Academy. Na categoria Sub 11, Engenheiro Coelho saiu vitorioso com um placar de 3 a 1. No Sub 13, houve um empate de 1 a 1 entre as equipes, e na categoria Sub 15, a escolinha de Engenheiro Coelho venceu a equipe da E9 Academy de Mogi Guaçu por 2 a 0.

Esporte é interação, competição e diversão. A Prefeitura de Engenheiro Coelho acredita que, por meio do esporte e de iniciativas como essa, envolvendo nossas escolinhas, podemos contribuir para uma sociedade melhor, preparando os jovens de hoje para se tornarem cidadãos exemplares no amanhã.

Equipe de Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Engenheiro Coelho