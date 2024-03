Tradicional cerimônia da Lavagem da Escadaria da Catedral acontece neste sábado

Crédito: Firmino Piton

É a 39ª edição do evento que este ano e traz como lema a busca da Paz e Respeito entre as confissões religiosas

A tradicional cerimônia da Lavagem da Escadaria da Catedral Metropolitana de Campinas será realizada no Sábado de Aleluia, 30 de março, com a mensagem de busca da Paz e Respeito entre as confissões religiosas. Este ano haverá show com o cantor Renato da Rocinha, às 14h, na Praça da Catedral. O cortejo está previsto para início às 10 horas, saindo da Estação Cultura, descendo a Rua 13 de Maio, chegando na Praça da Catedral e iniciando a Cerimônia da Lavagem da Escadaria. O traje é rigorosamente branco.

Em 2022, a Lavagem das Escadarias se tornou Patrimônio Cultural Imaterial de Campinas e, em 2024, completa 39 anos em conservar a tradição de ritos afro-brasileiros. A cerimônia tem apoio da Prefeitura Municipal de Campinas por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Este ano celebra também os 250 anos de aniversário da cidade.

Seguindo a tradição ao longo de todos esses anos, as detentoras e organizadoras da cerimônia da Lavagem da Escadaria da Catedral Metropolitana, Mam’etus Corajacy e Dango, prestarão homenagem à Padroeira Nossa Senhora da Conceição e também agradecerão a Campinas, que as acolheu há muitos anos e que hoje se consideram filhas da cidade.

A Lavagem é um potente processo cultural de matriz africana na cidade, que acontece desde 1985, em todo Sábado de Aleluia. A cerimônia tem como objetivo homenagear os Povos Bantus. A maior parte dos negros escravizados que foram trazidos para o Brasil eram de etnias Bantu (Congo, Benguela, Ovambo, Cabinda, Angola, Macua, Angico, entre outros).

A despeito do intenso processo de aculturação a que foram submetidos quando chegaram no Brasil, muito da cultura original das etnias Bantu foi preservada. O vocabulário atual do português que é falado no Brasil, por exemplo, tem origem bantu. Mais especificamente, se origina do idioma quimbundo, uma das línguas nacionais de Angola.

Imaterial

O registro da tradicional cerimônia como Patrimônio Cultural Imaterial de Campinas ocorreu no dia 24 de novembro de 2022, após assinatura do prefeito Dário Saadi. Ele foi o ‘Prefeito de Honra’ que conduziu a reunião de apreciação do pedido de registro da cerimônia pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas (Condepacc).

Os conselheiros aprovaram por unanimidade o pedido de registro que considerou para este reconhecimento: a história, a ancestralidade e o fato desta celebração, que ocorre há 37 anos em Campinas, conservar a tradição de ritos afro-brasileiros.

Serviço

39ª Lavagem das Escadarias da Catedral

Dia: 30/3 (sábado)

Hora: cortejo a partir das 10h

Local: Concentração na Estação Cultura – Praça Mal. Floriano Peixoto – Centro. Sai da Estação, desce a Rua 13 de Maio até a Catedral.

Estacionamento gratuito com entrada pela Vila Industrial – Rua Francisco Teodoro, 1050

Show com Renato da Rocinha

Hora: às 14h

Local: Praça da Catedral Metropolitana de Campinas

Entrada gratuita

* O traje é rigorosamente branco