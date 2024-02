Tradicional na região, Carnaval de Artur Nogueira tem programação e atrações definidas

Vithor Vasco, O clã, Som Tropical e Samba Brazucas estão entre os artistas confirmados no Carnartur 2024, que acontece de 09 a 13 de fevereiro

As fantasias estão prontas e os foliões já estão com as coreografias na ponta do pé. E a Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Cultura & Turismo, divulgou a programação completa do Carnartur 2024 “Tradição e alegria, juntas outra vez”.

Este ano, a folia acontece entre os dias 09 e 13 de fevereiro, na Avenida Fernando Arens – Centro. Segundo o secretário responsável pela pasta, Joaquim Pinheiro, o carnaval de rua é tradição nogueirense e atrai milhares de pessoas todos os anos, se tornando uma referência na região.

Com participação do quase centenário Bloco da Vaca, a festa reunirá diversas atrações musicais e trio elétrico. “Nosso carnaval é sempre inesquecível, e este ano não será diferente. Estamos organizando tudo com muito carinho e responsabilidade. Fiquem ligados nos canais oficiais da Prefeitura”, destaca o prefeito Lucas Sia (PSD).

COOLER E MEDIDAS DE SEGURANÇA

Para a segurança de todos, a festividade será fechada e terá apoio da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Fiscalização de Postura, Defesa Civil e Trânsito.

Equipes de segurança contratadas estarão nos quatros portões de entrada, e farão uma revista rigorosa nos participantes do evento carnavalesco, além de ronda interna.

Segundo a organização, não será permitido o porte de bebidas alcoólicas e não alcoólicas em garrafas e recipientes de vidro por quaisquer pessoas – seja consumo próprio ou comercialização. Capacetes e materiais e/ou objetos cortantes não serão permitidos, incluindo guarda-chuva e/ou sombrinha com ponta. Não será permitida a entrada de bicicletas e perfumes em recipiente de vidro.

A Prefeitura destaca que a entrada de cooler está autorizada no evento. No entanto, ele deverá estar desmontado e passar por vistoria na portaria. O cooler poderá ser montado na entrada, na presença dos agentes de segurança.

Ao término do evento – cada dia possui horário diferente (veja programação completa abaixo) -, o som será desligado e o público dispersado. Haverá reforço policial, a fim de evitar tumultos e episódios de violência.

Já a Secretaria de Saúde, instalará uma tenda para atendimentos médicos no local, com disposição de enfermeiros e socorristas.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Dia 09/02 (sexta-feira)

Abertura do portão – 19h

Filhos da Vaca – 20h às 22h

Shows – 22h30 às 01h30

Evacuação – 02h

Atração Palco: Axé na Veia

Dia 10/02 (sábado)

Abertura do portão – 19h

Trio elétrico – 20h às 22h

Shows – 22h30 até às 03h

Evacuação – 03h30

Atração Palco: Arocha Mamãe e DJ Iago Ramos

Atração Trio Elétrico: Rodrigo Rocha

Dia 11/02 (domingo)

Abertura do portão – às 17h

Bloco da Vaca – 18h às 21h30

Shows – 22h às 02h

Evacuação – 02h30

Atração Palco: Samba Brazucas e Dj Falcone

Dia 12/02 (segunda-feira)

Abertura do portão – 19h

Trio elétrico – 20h às 22h

Shows – 22h30 às 03h

Evacuação – 03h30

Atração Palco: O Clã e DJ Cauã Melo

Atração Trio Elétrico: Vithor Vasco

Dia 13/02 (terça-feira)

Abertura do portão – 17h

Bloco da Vaca – 18h às 21h30

Shows – 22h às 01h

Evacuação – 01h30

Atração Palco: Som tropical