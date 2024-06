Traficante de Drogas é Preso em Estiva Gerbi

Da Redação

Ação Rápida da Força Tática Resulta na Prisão de Jovem com Cocaína e Dinheiro

Na tarde de 17 de junho, uma operação da Força Tática em Estiva Gerbi, SP, culminou na prisão de um jovem identificado como C.., nascido em 2003, pelo crime de tráfico de drogas. A ação ocorreu na Rua Amabile Zanco, no bairro Florestal, conhecida como área de alta incidência de tráfico.

Durante o patrulhamento, os policiais avistaram um indivíduo a pé entregando algo a uma pessoa dentro de um veículo GM Monza de cor escura. Ao perceberem a aproximação da polícia, o motorista fugiu em alta velocidade. O indivíduo que estava do lado de fora do veículo, posteriormente identificado como C., tentou se desfazer de um embrulho jogando-o por cima do muro de uma casa abandonada utilizada para o tráfico de drogas. Em seguida, ele tentou fugir, mas foi contido pela equipe policial.

Após a abordagem, foi encontrado no bolso traseiro da bermuda de C. a quantia de R$ 1.300,00 em diversas notas trocadas. Ao verificar o pacote descartado, os policiais encontraram 80 eppendorfs contendo cocaína e dois embrulhos com uma substância aparentando ser cocaína, totalizando 110 gramas.

Diante dos fatos, C. recebeu voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. Seus direitos constitucionais foram garantidos, e ele foi conduzido pacificamente à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu. O delegado plantonista, ratificou a prisão, mantendo o indiciado à disposição da Justiça.

Esta operação reforça o compromisso das forças policiais na luta contra o tráfico de drogas e a manutenção da segurança e ordem pública em Estiva Gerbi.