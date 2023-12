Tragédia em Cosmópolis: Adolescente de 14 anos é esfaqueado e morre em disputa envolvendo ciúmes

Da Redação

Imagem reprodução EPTV

Uma tragédia abalou a cidade de Cosmópolis na última segunda-feira, dia 04 de dezembro, quando uma adolescente de apenas 14 anos perdeu a vida após ser esfaqueada. De acordo com informações fornecidas pela polícia local, os principais suspeitos do crime são uma outra adolescente, de 16 anos, e o namorado desta última, um homem de 29 anos.

O trágico incidente, que está sendo tratado como homicídio qualificado,começou no domingo, dia 3 de dezembro, com uma discussão que, segundo as autoridades, teve como motivação principais desavenças relacionadas ao namorado da adolescente mais velha.

A vítima, Maria Clara da Silva Lacerda , teria sido atingida por uma facada nas costas, resultando em um ferimento fatal.

As investigações estão em andamento, e a polícia procura pelos suspeitos que, até o momento, permaneciam foragidos. Autoridades locais ressaltaram que a disputa teria origem em motivos passionais, especialmente relacionados a ciúmes.

O clima na cidade de Cosmópolis é de consternação diante da tragédia que tirou a vida de uma jovem de apenas 14 anos.

A tragédia serve como alerta para a necessidade de abordar questões emocionais e relacionamentos de forma saudável, causando a prevenção de situações trágicas como esta no futuro.