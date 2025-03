Tragédia no Conjunto Habitacional: Homem é Encontrado Enforcado em Quadra de Esportes

Na manhã deste sábado, 1º de março, um homem foi encontrado enforcado na quadra poliesportiva da Praça de Esportes João Castelo, localizada no Conjunto Habitacional Oswaldo Teixeira Magalhães em Pedreira.

A Guarda Municipal foi acionada por volta das 06h30 e, ao chegar ao local, constatou a tragédia: o homem estava enforcado em uma grade de proteção.

A Polícia Científica de Mogi Guaçu foi chamada para realizar a perícia técnica no local. Após os procedimentos, a vítima foi identificada como Ricardo de Melo, de 48 anos, natural de Cornélio Procópio, no Paraná.

O corpo foi removido e levado ao Instituto Criminalista de Mogi Guaçu para as investigações adicionais.