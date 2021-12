Trânsito libera trecho da Rua Dr. Jorge Latour para tráfego de veículos leves

A Rua Dr. Jorge Latour, próxima à Nossa Prainha, teve acesso liberado em uma das faixas para o tráfego de veículos leves na tarde da última sexta-feira, dia 3 de dezembro. O acesso foi permitido após emissão de laudo pela empresa de engenharia responsável pelo projeto de recuperação desta área, que está em fase final de elaboração.

“O laudo mostra que a circulação de veículos como motocicletas e automóveis é seguro”, explicou o responsável pelos setores de Trânsito e Defesa Civil na cidade, Claudenir Chichem.

No mês de agosto, o trecho foi interditado por orientação técnica do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, após vistoria feita a pedido da Prefeitura. A inspeção realizada no barramento do lago, uma espécie de ponte existente no local, identificou problemas estruturais em uma das pistas.

Chichem explica ainda que, para garantir a segurança de quem trafega pela região, a circulação de veículos pesados segue restrita e o trecho será monitorado diariamente.