Trânsito terá alteração próximo a Ana Isabel, local para a realização de testes de Covid-19 em idosos | Mogi Mirim

No próximo sábado (12), a Secretaria de Mobilidade Urbana irá realizar, das 6h às 18h, a interdição da Rua Tenente José Valpassos Viana, no trecho entre as vias Venezuela e Porto Rico, na zona Leste. Agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas.

Para aliviar o fluxo de veículos, todas as demais ruas próximas a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Profª. Ana Isabel da Costa Ferreira terão mão dupla, abrangendo as ruas Sargento José Benedito Santos, Márcio Frezzato, Venezuela e Porto Rico.

A alteração temporária no tráfego é devido a realização de testes rápidos para Covid-19 para pessoas acima de 60 anos, das 8h às 16h, na unidade escolar, no Sehac. A entrada do público ocorrerá justamente no trecho interditado.

Na ocasião serão distribuídas 500 senhas por profissionais da Secretaria de Saúde, sendo previstas 100 a cada hora, a fim de evitar aglomerações. Os idosos deverão apresentar documento com foto e o Cartão de Registro do Sistema de Informação Municipal (SIM).

Pacientes diagnosticados com a Covid-19 serão comunicados no mesmo dia, e encaminhados para o Ambulatório de Síndromes Gripais, na Rua Monsenhor Nora, 166, ao lado da Santa Casa, no Centro. O espaço funciona todos os dias, das 7h às 19h.