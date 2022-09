Trecho da Avenida Brasil será interditado para nova etapa da construção da nova ponte

Nesta quinta-feira, 29 de setembro, trecho da Avenida Brasil será interditado das 7h às 17h nos dois sentidos da via entre a rotatória da Avenida Oscar Chiarelli e a rotatória do Jardim Serra Dourada. A interdição é necessária para que a empresa Trilha Engenharia, responsável pela construção da nova ponte da avenida, realize a concretagem da laje de trabalho da obra.

O serviço segue dentro do cronograma estabelecido pela Administração Municipal e tem acompanhamento da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM). Por conta das condições climáticas, pode ocorrer alteração no início da concretagem. “Após a concretagem da laje de tralho, iniciaremos a etapa dos serviços de armadura da laje estrutural. A laje estrutural será a responsável pelo suporte de sustentação do tráfego de veículos sobre a nova ponte”, disse o secretário da pasta, José Antonio Ortiz Bueno.

Ele explicou que a ponte da Avenida Brasil está sendo edificada com pilares de sustentação dentro do Rio Mogi Guaçu. “Já foram colocadas 28 vigas longarinas dentro do Rio Mogi Guaçu, sendo 14 delas em cada lado da margem do rio. Também já foi executado o trabalho de concretagem das transversinas que são os elementos estruturais que compõem a superestrutura da ponte e que têm a função de elevar a rigidez transversal do monumento”, falou.

Trabalhadores

Na construção da nova ponte da Avenida dos Trabalhadores, a Trilha Engenharia continua realizando o serviço de superestruturação do monumento. Nesta fase está sendo construído o corpo da ponte que vai ligar a Avenida dos Trabalhadores sobre o Rio Mogi Guaçu.

A nova ponte servirá ao tráfego de veículos no sentido bairro/centro, enquanto a antiga ficará no sentido centro/bairro. Para isso, a pista da nova ponte será ligada à Avenida dos Trabalhadores. Depois da conclusão da obra, o projeto prevê sinalização semafórica no cruzamento da Avenida dos Trabalhadores com as Ruas São José e Rua dos Operários.