TRECHO DA AVENIDA DOS TRABALHADORES SOFRE INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA NESTA SEXTA-FEIRA

O Departamento Municipal de Trânsito irá interditar o trânsito em trecho da Avenida dos Trabalhadores nesta sexta-feira, 8 de abril, a partir das 13h. A via será interditada entre a Rua José de Paula e a rotatória do supermercado Roffatto, no sentido centro-bairro.

A interdição se faz necessária para que seja montada a estrutura para o desfile-cívico militar na Avenida dos Trabalhadores, que volta a ser realizado neste sábado, dia 9 de abril, depois de dois anos, em celebração do aniversário de 145 anos de emancipação político-administrativa de Mogi Guaçu, comemorado amanhã.

Após a montagem da estrutura, uma faixa da via do sentido centro-bairro será liberada para o trânsito. O trecho volta a ser interditado novamente no sábado, às 5h. A Avenida dos Trabalhadores será liberada após o encerramento do desfile-cívico.