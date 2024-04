“Tributo à História: Lançamento do Documentário ‘Cinema Theodoro & Novo’ Ilumina Noite Cultural em Pedreira”

Na noite de ontem, a ACEP (Associação Comercial e Empresarial de Pedreira) sediou o lançamento do documentário “Cinema Theodoro & Novo – A história do Cinema em Pedreira”.

O evento contou com a presença de um grupo de pessoas que prestigiou a estreia do filme, idealizado por Luiz Francisco Novo e produzido com recursos da Lei Paulo Gustavo.

A iniciativa teve o apoio da Prefeitura Municipal de Pedreira, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

O prefeito Fábio Polidoro esteve presente, valorizando o lançamento e fortalecendo o apoio à cultura local.

O evento também ofereceu pipoca gratuita a todos os presentes, além de apresentar o documentário “Uma rua por minuto”, de Lucas Campaci, que explora a história de três importantes ruas do município.