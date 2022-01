Turismo realiza 1º Pedal Ecotur em Cosmópolis

No dia 30 de janeiro, domingo, a partir das 8h, a Prefeitura de Cosmópolis realiza o 1º Pedal Ecotur de Cosmópolis. O evento tem como objetivo incentivar a prática de esportes (cicloturismo) e de sustentabilidade.

O 1º Pedal Ecotur terá concentração, saída e chegada do passeio ciclístico na Praça Rodrigo e, na volta, haverá Encontro de Bikes Antigas, apresentação de Aulão de Spinning Outdoor oferecida pela academia Panobianco, música ao vivo e praça de alimentação com entidades do município.

Para participar, o interessado deve comparecer no dia e horário do evento e retirar a pulseirinha de participação. Haverá também uma mesa com frutas variadas, suco e água gratuitamente aos participantes do pedal portadores da pulseirinha).

A Prefeitura pede a colaboração da população que no ato de inscrição doe 1kg de alimento ou ração para cães ou gatos que serão destinados para entidades do município.

O evento é uma realização das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo, Agricultura e Meio Ambiente e Esportes, com apoio da Secretaria de Governo e Comunicação e Segurança Pública e Transito.

Itinerário

Saída da Praça do Rodrigo para pedal contemplativo sentido Rota das Águas Funilenses, com destino até a Ponte de Ferro, totalizando 10Km de ida e volta. Chegada prevista para às 11h. Acompanhamento de carro de som durante o percurso.

SERVIÇO

1º PEDAL ECOTUR

Data: 30/01/2022

Horário: A partir das 08h

Local de realização: Praça do Rodrigo

Grau de dificuldade do pedal: Moderado