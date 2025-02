Tutores educacionais recebem treinamento sobre o trabalho nas escolas

A Secretaria Municipal de Educação promoveu na segunda-feira, 3, um treinamento com os 18 tutores educacionais que atuarão com os estudantes portadores de deficiência laudados e registrados nos três segmentos escolares: Creches, Pré-escolas e Ensino Fundamental – Anos Iniciais.

A capacitação foi conduzida pela equipe de Educação Especial que é composta pelas coordenadoras dos três segmentos – Rosana Alvarenga, Isabel Zanaga e Julia Costa –, pela coordenadora de Educação Especial Valdineia Mendonça e pelo psicólogo Leandro Augusto dos Santos.

O objetivo foi instruir os servidores acerca do trabalho de tutor educacional e apresentar as formas de manejo, cuidado e atenção com as crianças portadoras de deficiência. O trabalho desses profissionais visa fornecer suporte aos alunos da educação especial, assegurando sua plena participação no ambiente escolar em situações como locomoção, alimentação, higiene, comunicação, interação social e atividades escolares.

“A atuação dos tutores é de extrema importância para promover a equidade e igualdade do ensino e aprendizado entre todos os alunos. Damos boas vindas a todos eles e desejamos um excelente ano letivo”, declarou a secretária de Educação Regina de Santana Lago Gracini.