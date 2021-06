UBS do Parque do Estado II inicia agendamento para aplicação de Coronavac

Uma nova estratégia de vacinação para quem ainda precisa tomar a segunda dose da Coronavac ou para gestantes e puérperas (com ou sem comorbidades) que ainda não tomaram a primeira dose do imunizante, está sendo desencadeada esta semana junto à UBS do Parque do Estado II (Zona Norte).

Como a demanda para vacinação destes grupos vem diminuindo bastante ao longo das duas últimas semanas, a Secretaria de Saúde optou por realizar a imunização mediante agendamento.

Neste caso, o agendamento deve ocorrer diretamente na unidade de saúde para que a equipe de vacinação possa organizar um grupo de 10 pessoas e aplicar a vacina, evitando a perda de doses.

O telefone da UBS do Parque do Estado II para agendamento é o 3804-3831.