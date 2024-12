Última semana do circo e da programação de Natal levam a magia ao Paulínia Winner Mall Shopping

Até domingo (22), os visitantes podem aproveitar os espetáculos circenses com personagens infantis, cantatas de Natal, dança e muita música

As atrações de fim de ano no Paulínia Winner Mall Shopping estão animando clientes e visitantes em todo o empreendimento. Esta é a última semana do Venega’s Circus no estacionamento do mall. Até domingo (22), o circo traz o mundo mágico da Disney para os shows ‘Divertidamente, o Musical’, ‘Music Show’ e ‘Espetáculo de Natal’, além dos malabaristas, contorcionistas, palhaços e a encantadora ‘menina do bambolê’.

As famílias podem aproveitar as apresentações na sexta-feira (20), às 20h, e sábado (21), às 18h e 20h; e domingo (22), às 16h, 18h e 20h. Os ingressos estão disponíveis para compra no guichê presencial do circo no shopping ou pela plataforma Sympla. Neste último fim de semana, todos pagam meia entrada em qualquer setor. A promoção é válida apenas mediante a apresentação do panfleto ou da imagem da publicação promocional das redes sociais do circo no momento da entrada.

Apresentações de Natal

Já na programação natalina do shopping, os moradores podem aproveitar, até domingo (22), os espetáculos de dança, coral e performance instrumental, no Winner Gourmet, com entrada gratuita.

Nesta quinta-feira (19), às 19 horas, é a vez do show harmônico do professor Pedro e dos alunos da Orquestra de Violão e Voz da Divisão de Música da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Eventos, da Prefeitura de Paulínia.

No sábado (21), às 14 horas, o coral do professor William Volk e alunos da Divisão de Música da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Eventos, da Prefeitura de Paulínia, apresentam canções clássicas que evocam o clima mágico do Natal.

Para fechar, no domingo (22), às 14 horas, o Paulínia Winner Mall Shopping recebe a leveza e alegria da temporada de Natal com uma apresentação de dança do Centro de Convivência da Pessoa Idosa.

Som na Praça

Indo do clima natalino para a agitação, as últimas noites de sextas-feiras do mês serão embaladas por música e animação no shopping com o cantor Sandro Maya, na Praça de Alimentação, às 18 horas. A entrada é gratuita.

Com 30 anos de carreira e um repertório cheio de clássicos da música brasileira, o artista traz uma playlist composta por brasilidades, que passeia entre todas as culturas do país, até o dia 27 de dezembro.

O Paulínia Winner Mall Shopping está localizado na Avenida José Lozana Araújo, nº 1515, na Nossa Senhora Aparecida.

