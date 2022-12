Último trabalho de Jô Soares será apresentado no Teatro Oficina do Estudante esta semana

“Gaslight – uma Relação Tóxica”, uma das comédias de maior sucesso da Broadway nos últimos anos e que foi traduzida e adaptada por um dos ícones da cultura brasileira, pode ser assistida de sexta até domingo em Campinas. Programação de dezembro traz os Clássicos Encantados de Natal, nos dias 10 e 17; o Amazing Tenors, com “Christmas Concert”, no dia 22; e os stand-ups com Renato Albani, Fabiano Cambota, Bruna Louise, Afonso Padilha, Thiago Ventura e Jonathan Nemer.

“Gaslight – uma Relação Tóxica”, o último trabalho de Jô Soares, estará em cartaz nos próximos dias 2,3 e 4 de dezembro – sexta, sábado e domingo –– no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas (Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina). As sessões acontecem na sexta e sábado às 21h e, no domingo, às 20h. Os ingressos custam R$ 75,00 (meia-entrada) e R$ 150 (inteira) e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro e no site www.ingressodigital.com.

Com classificação etária de 12 anos, “Gaslight – uma Relação Tóxica” é uma das peças de maior sucesso da história da Broadway, escrita originalmente pelo dramaturgo britânico Patrick Hamilton, em 1938. Jô Soares assinou a tradução, adaptação e direção do texto, com a colaboração de Matinas Suzuki Jr e Mauricio Guilherme. Com elenco formado por Érica Montanheiro, Giovani Tozi, Gustavo Merighi, Maria Joana e com a participação especial de Neusa Maria Faro, o espetáculo marcaria a volta de Jô aos palcos como diretor, quatro anos após dirigir e atuar em “A Noite de 16 de Janeiro”.

Com cenário de Marco Lima, figurino de Karen Brusttolin, iluminação de César Pivetti e trilha sonora original de Ricardo Severo, a montagem era cuidada de perto por Jô Soares, que trabalhou na concepção da encenação até os seus últimos dias. Baseada no filme homônimo sobre abuso psicológico nos relacionamentos afetivos, a peça retrata um casal em conflito. Jack (Giovani Tozi), no início do casamento, se mostrava doce e apaixonado. No entanto, sob a alegação de que sua mulher Bella (Erica Montanheiro) sofre de algum tipo de desequilíbrio mental, revela-se um homem impaciente e menos cordial. A esposa sente que está ficando louca, mas ao buscar o amparo do companheiro para lidar com a suposta doença, encontra apenas a resistência do homem, que justifica não ter mais forças para lidar com a situação.

Serviço

“Gaslight – uma Relação Tóxica”

Dias 2, 3 e 4 de dezembro

Horários: sexta e sábado, às 21h e, no domingo, às 20h

Teatro Oficina do Estudante do Iguatemi Campinas – Endereço: Av Iguatemi, 777 – Vila Brandina

Ingressos: R$ 75,00 (meia-entrada) e R$ 150,00 (inteira). Venda nas bilheterias ou no site www.ingressorapido.com.br

Informações: (19) 3294-3166

Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas

Programação de dezembro (sujeita a alterações)

Dias: 2, 3 e 4 (sexta e sábado, às 21h e, no domingo, às 20h)

“Gaslight – Uma Relação Tóxica” (comédia)

Ingressos: R$ 75,00 (meia-entrada) e R$ 150,00 (inteira)

Classificação etária: 12 anos

Dia 9 sexta-feira, às (21h e 22h30 (extra)

Renato Albani – “Novo show” (stand up)

Ingressos: R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira)

Classificação etária: 16 anos

Dias 10 e 17 – sábado, às 18h30

Clássicos Encantados de Natal (show)

Ingressos: R$ 70,00 (meia-entrada) e R$ 140,00 (inteira)

Classificação etária: Livre

Dia 10, sábado, às 21h30

Fabiano Cambota – “De: Cambota Para: Fabiano” (stand up)

Ingressos: R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira)

Classificação etária: Livre

Dia 11, domingo, às 19h

Bruna Louise – “Novo show” (stand up)

Ingressos: R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira)

Classificação etária: 14 anos

Dia 16, sexta, às 19h (extra) e às 21h

Afonso Padilha – “Show Solo” (stand up)

Ingressos: R$ 45,00 (meia-entrada) e R$ 90,00 (inteira)

Classificação etária: 16 anos

Dia 17, sábado, às 21h30

Thiago Ventura – “Modo Efetivo” (stand up)

Ingressos: R$ 50,00 (meia-entrada) e R$ 100,00 (inteira)

Classificação etária: 16 anos

Dia 22, quinta, às 21h

Amazing Tenors – “Christmas Concert” – (show)

Ingressos: R$ 110,00 (meia-entrada) e R$ 220,00 (inteira)

Classificação etária: Livre

Dia 23, sexta, às 19h (extra) e às 21h

Jonathan Nemer – “Especial de Natal” – (comédia)

Ingressos de R$ 60,00 a R$ 160,00, dependendo do local

Classificação etária: Livre